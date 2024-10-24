Dijitalleşme ile Katma Değerli Üretim Vurgusu

Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, dijitalleşmenin dünyadaki tüm sınırları ortadan kaldırdığını belirterek, "Dijitalleşmenin getirdiği yenilikleri, katma değerli üretim ve markalaşmayla fırsata çevirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen "Marka ve Liderlik Zirvesi"ne katıldı.

Baran, burada yaptığı konuşmada, dünyada yeni bir çağın yaşandığına, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin, tüm iş ve iş yapma süreçlerini değiştirdiğine işaret ederek, "Dijitalleşme, dünyadaki tüm sınırları ortadan kaldırdı. Dijitalleşmenin getirdiği yenilikleri, katma değerli üretim ve markalaşmayla fırsata çevirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

ATO'nun markalaşma konusunda yaptığı çalışmalara da değinen Baran, bu kapsamda iki kez "Uluslararası Marka Buluşmaları"nı düzenlediklerini belirtti.

Baran, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in her yıl dünyanın en değerli 500 markası listesini açıkladığını ancak bu listede Türk markasının bulunmadığını ifade etti.

Baran, Türkiye'nin, dünyanın en değerli markalarını çıkaracak potansiyeli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülke olarak, yıllardan beri yükte ağır, pahada hafif ihracat yerine katma değerli üretim yapmamız gerektiğinden söz ediyoruz. Dışarıya sattığımız ürünün kilogram fiyatı ortalama 1,5 dolar seviyesinde. Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına yerleştirme hedefine ulaşabilmemiz için bu rakamı yukarılara taşımamız, markalaşmamız gerekiyor. Aynı kuruluş, Türkiye'nin de en büyük 125 marka şirketi listesini açıklamıştı. Listeye göre Türkiye'deki en değerli markaların toplam değeri 14,7 milyar dolar. Günümüzde, en kaliteli ürünü, en uygun fiyatla üretseniz bile tüketicinin ruhuna dokunacak bir unsur kullanmadan büyük bir etki oluşturamıyorsunuz. Bu nedenle, birbirini destekleyen bu iki kavramı birlikte ele almak gerekiyor. Marka ve liderlik kavramları günümüzde yalnızca ticaretin değil, toplumsal dönüşümün de en temel yapı taşları haline geldi."

Konuşmaların ardından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fırat Purtaş, ATO Başkanı Baran'a plaket takdim etti.