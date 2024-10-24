Dijitalleşme ile Katma Değerli Üretim Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Dijitalleşme ile Katma Değerli Üretim Vurgusu

ATO Başkanı Baran, dijitalleşmenin sınırları kaldırdığını ve markalaşmanın önemini vurguladı.

24.10.2024 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, dijitalleşmenin dünyadaki tüm sınırları ortadan kaldırdığını belirterek, "Dijitalleşmenin getirdiği yenilikleri, katma değerli üretim ve markalaşmayla fırsata çevirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen "Marka ve Liderlik Zirvesi"ne katıldı.

Baran, burada yaptığı konuşmada, dünyada yeni bir çağın yaşandığına, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin, tüm iş ve iş yapma süreçlerini değiştirdiğine işaret ederek, "Dijitalleşme, dünyadaki tüm sınırları ortadan kaldırdı. Dijitalleşmenin getirdiği yenilikleri, katma değerli üretim ve markalaşmayla fırsata çevirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

ATO'nun markalaşma konusunda yaptığı çalışmalara da değinen Baran, bu kapsamda iki kez "Uluslararası Marka Buluşmaları"nı düzenlediklerini belirtti.

Baran, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in her yıl dünyanın en değerli 500 markası listesini açıkladığını ancak bu listede Türk markasının bulunmadığını ifade etti.

Baran, Türkiye'nin, dünyanın en değerli markalarını çıkaracak potansiyeli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülke olarak, yıllardan beri yükte ağır, pahada hafif ihracat yerine katma değerli üretim yapmamız gerektiğinden söz ediyoruz. Dışarıya sattığımız ürünün kilogram fiyatı ortalama 1,5 dolar seviyesinde. Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına yerleştirme hedefine ulaşabilmemiz için bu rakamı yukarılara taşımamız, markalaşmamız gerekiyor. Aynı kuruluş, Türkiye'nin de en büyük 125 marka şirketi listesini açıklamıştı. Listeye göre Türkiye'deki en değerli markaların toplam değeri 14,7 milyar dolar. Günümüzde, en kaliteli ürünü, en uygun fiyatla üretseniz bile tüketicinin ruhuna dokunacak bir unsur kullanmadan büyük bir etki oluşturamıyorsunuz. Bu nedenle, birbirini destekleyen bu iki kavramı birlikte ele almak gerekiyor. Marka ve liderlik kavramları günümüzde yalnızca ticaretin değil, toplumsal dönüşümün de en temel yapı taşları haline geldi."

Konuşmaların ardından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fırat Purtaş, ATO Başkanı Baran'a plaket takdim etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Gürsel Baran, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Eğitim, ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dijitalleşme ile Katma Değerli Üretim Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:36 TUSAŞ’a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu
14:13 Irak ve Suriye’de 2’si üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'de 2'si üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi
12:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi
11:33 Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm
20:50 TUSAŞ’a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi
20:20 Selahattin Demirtaş, hain terör saldırısını kınadı “Sorunların siyaset yoluyla çözülmesini kanla kesmeye çalışıyorlar“ Selahattin Demirtaş, hain terör saldırısını kınadı "Sorunların siyaset yoluyla çözülmesini kanla kesmeye çalışıyorlar"
19:55 UEFA Avrupa Ligi’nde Yunus Akgün fırtınası UEFA Avrupa Ligi'nde Yunus Akgün fırtınası
19:51 Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK’lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar
19:48 TUSAŞ’taki terör saldırısına siyasilerden tepki yağıyor TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden tepki yağıyor
19:34 İşte terörün hedef aldığı TUSAŞ’ın önemi İşte terörün hedef aldığı TUSAŞ'ın önemi
19:23 Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Elfsborg’u 4-3 mağlup etti Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u 4-3 mağlup etti
19:06 Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor
19:02 Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci’ye açık çek Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci'ye açık çek
19:00 MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 14:55:42. #1.12#
SON DAKİKA: Dijitalleşme ile Katma Değerli Üretim Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.