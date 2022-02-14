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Diker, halkalı leke hastalığına karşı uyarıyor - Son Dakika

Diker, halkalı leke hastalığına karşı uyarıyor

14.02.2022 14:30
Diker, halkalı leke hastalığına karşı uyarıyor

Balıkesir'in Edremit İlçesi Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, hasat sonrası zeytin çiftçisini halkalı leke hastalığına karşı uyardı.

Balıkesir'in Edremit İlçesi Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, hasat sonrası zeytin çiftçisini halkalı leke hastalığına karşı uyardı.

Zeytin hasadının bittiği bu günlerde budama ve gübreleme işlemlerine başlandığını ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte halkalı leke hastalığına karşı önlemlerin alınması gerektiğini çiftçilere hatırlattı. Başkan Diker "Zeytin hasadı bitti. Yağışlar ve soğuk kış şartları, kar yağışları bu yıl bölgeye hakim oldu. Arkasından havalar birden ısındı ve bu hafta hava sıcaklığı artarak devam ediyor. Isınan hava şartları özellikle zeytinlik alanlarda Halkalı Leke hastalığınına adeta davetiye çıkarıyor. Bundan dolayı budama, gübreleme işlerimizi bitirdikten sonra bugünde halkalı lekeye karşı ilacımızı atmalıyız." dedi. - BALIKESİR

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Balıkesir, Edremit, Halkalı, Zeytin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diker, halkalı leke hastalığına karşı uyarıyor - Son Dakika Ekonomi


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