Dikili OSB'nin Altyapısı 2025'te Tamamlanacak

Ekonomi

İzmir'in Dikili ilçesinde 2019 yılında kurulan ve jeotermal ısıtmalı tarıma dayalı organize sanayi bölgeleri arasında yer alan Dikili Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (TDİOSB) altyapısının, 2025 yılında tamamlanacağı belirtildi.

İzmir Ticaret Odasından (İZTO) yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Dikili TDİOSB proje sahasını ziyaret etti.

Modern sera teknolojileri ile sürdürülebilir tarım uygulamalarına yönelik bilgi alan Bağcı, bölgenin tarımsal üretim ve sanayi entegrasyonundaki önemine vurgu yaparak yeni yılda bölgedeki yatırımcılara yönelik yeni desteklerin hayata geçirileceğini ifade etti.

Dikili TDİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin Çakan da Dünya Bankası kredisiyle finanse edilen Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi kapsamında Dikili TDİOSB projesine 30 milyon dolar finansman sağlandığını, bu kredinin organize sanayi bölgesinin yol, kanalizasyon, yağmur suyu, sulama ve kullanma suyu, elektrik ve jeotermal ısı merkezi ile isale hatlar, atık su arıtma tesisi gibi teknik yapım işlerinde kullanılacağını aktardı.

Çakan altyapı çalışmalarının 2025 yılında tamamlanacağını, yılın son çeyreğinde parselleri yatırımcılara teslim etmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Bölgede yıllık 80 bin ton yaş meyve ve sebze üretiminin hedeflendiği kaydedildi.