Diyarbakır'da 50 Ton Ciğer Kebabı Tüketildi - Son Dakika
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Ekonomi

Diyarbakır'da 50 Ton Ciğer Kebabı Tüketildi

Diyarbakır\'da 50 Ton Ciğer Kebabı Tüketildi

Bayram tatilinde Diyarbakır'da yaklaşık 50 ton tescilli ciğer kebabı tüketildi, turistler yoğun ilgi gösterdi.

04.04.2025 11:31
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Diyarbakır'da 9 günlük bayram tatilinde yaklaşık 50 ton tescilli ciğer kebabı tüketildi.

Hitit, Urartu, Asur, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı'nın da aralarında olduğu 33 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır, Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Bayram tatilinde rotasını medeniyet şehrine çeviren ziyaretçiler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami, Ongözlü Köprü, Sülüklü Han, Deliler Hanı ve Hasanpaşa Hanı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekanları görüp gezme fırsatı buldu. Otel ve işletmelerde yoğunluk yaşanırken ziyaretçiler, yemek olarak en çok tescilli ciğer kebabına rağbet gösterdi. Bayram tatilinde kentte 50 tona yakın ciğer tüketimi oldu.

Diyarbakır Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Haşim Elkaan, ciğerin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yüz güldürdüğünü belirterek, "Geçen yıl 3 gün Ramazan Bayramı süresince satışımız 24 tondu. Bu yıl açıklanan 9 günlük tatil süresince 50 tona yakın bir ciğer tüketimi oldu. Bu da demektir ki ciğer yine Türkiye genelinde vazgeçilmez bir tat oldu. Bizi sevindiren ise memleketimize uğrayan yerli, yabancı turistler ciğerimizin tadına bakmadan gitmiyor. Demek ki Diyarbakır'ımızın ciğeri kendini kanıtlamış. Biz olaya ciğer olarak bakmıyoruz. Ciğerimiz her ne kadar tüketimi fazla olsa da, memlekete katma değeri de bir o derecede yüksektir" dedi.

Ciğerci ustası Onur Erdin ise ciğer bayramı yaşandığını söyledi. Erdin, "Ramazan Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatil vardı. Tatilden dolayı bayağı yoğunluk vardı. Diyarbakır'a turistlerin akın ettiği bir bayram havası yaşıyoruz. Şu an resmen Diyarbakır olarak biz ciğer bayramı yaşıyoruz. Bizim mekanda 3 ton ciğer sattığımızı iddia ediyoruz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Ekonomi, Kültür, Turizm, Yaşam, Tatil, tat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da 50 Ton Ciğer Kebabı Tüketildi - Son Dakika

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