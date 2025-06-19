Diyarbakır OSB'de 320 Başvuru! - Son Dakika
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Ekonomi

Diyarbakır OSB'de 320 Başvuru!

19.06.2025 14:34
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Diyarbakır OSB Başkanı Fidan, 5'inci etap için 320 başvurunun alındığını ve inşaatın başlayacağını duyurdu.

Diyarbakır OSB Başkanı Fidan: "5'inci etap OSB için 320 başvuru var"

DİYARBAKIR - Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Fidan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın buluşması gerçekleştirdi. Başkan Fidan, 5'inci etap OSB için 320 başvuru olduğunu, en kısa zamanda inşaat çalışmalarını başlatacaklarını söyledi.

Diyarbakır OSB Başkanı Mustafa Fidan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinde basın mensupları ile bir araya geldi. Burada değerlendirmelerde bulunan Başkan Fidan, 5'inci etap için 320 başvuru olduğuna değinerek yakın zamanda inşaat çalışmalarını başlatacaklarını ifade etti. Fidan, "Bu süreçte bölge sanayisinin gelişimi, istihdamın artması, üretim kapasitesinin güçlenmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi adına kapsamlı adımlar attık. 4'üncü etaptaki alt yapı çalışmalarımızı tamamladık. 5'inci etapta ise tahsis sürecini 4 aşamada bitirdik ve toplamda 188 parsel için altyapı proje çalışmaları devam etmektedir. Başvuru sistemi, Bakanlığın yeni sistemine entegre edilmiş olup, 22 Hazirana kadar başvuru alınacaktır. Birinci ve ikinci etap elektrik altyapı ihalesi tamamlandı ve saha çalışmaları için hazırlıklar sürmektedir. Ayrıca OSB içerisinde toplam 5 kilometrelik yol iyileştirme çalışması gerçekleştirilmiştir" dedi.

"900 kişilik yeni istihdam alanı oluşturuldu"

Üretimi doğrudan destekleyen yatırımlar kapsamında 18 adet atölye inşa edilerek yaklaşık 900 kişilik yeni istihdam alanı oluşturulduğunu aktaran Fidan şu ifadeleri kullandı:

"2022 yılında OSB'de faaliyet gösteren aktif firma sayısı 243 iken bugün bu sayı 370'e ulaşmıştır. Aynı dönemde istihdam 13 bin 500'den 23 bine yükselmiş, bu artış bölge ekonomisine önemli katkı sağlamıştır. Enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla OSB trafo merkezinin gücü 100 megavattan 150 megavata çıkarıldı. Elektrik arıza ve bakım hizmetleri doğrudan OSB bünyesine alınarak, daha hızlı ve kaliteli hizmet sunulması sağlandı. Ayrıca 5 megavat kapasiteli güneş enerji santrali projesinin fizibilite çalışmaları tamamlandı, bağlantı anlaşması alındı ve 2025 yılı sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla OSB'ye yönelik toplu taşıma hatlarının sayısı artırıldı, OSB içerisinde ring hattı uygulaması başlatıldı. Bu adımlar, çalışanlarımızın işe ulaşımını daha konforlu ve ekonomik hale getirdi. Diyarbakır OSB olarak sanayicilerimizin sesi olmaya, yatırımcının önünü açmaya ve üretimi büyütmeye devam edeceğiz.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Diyarbakır OSB'de 320 Başvuru! - Son Dakika

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