Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Belirlendi

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 964 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 657 bin 93 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 452 bin 19 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 964 lira 62 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 307 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 562 lira 85 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 366 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 115 milyon 969 bin 831 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 116 milyon 29 bin 937 metreküp olarak kayıtlara geçti.