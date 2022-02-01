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Doğal gazda mesken ve sanayi tarifesi aynı kaldı, santrallere yüzde 14 zam yapıldı - Son Dakika

Doğal gazda mesken ve sanayi tarifesi aynı kaldı, santrallere yüzde 14 zam yapıldı

01.02.2022 00:47

Doğal gazda, şubat ayında mesken ve sanayi aboneleri için geçerli tarife sabit kaldı, elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 14 zam geldi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde şubat ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

KONUTLARA ZAM GELMEDİ

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine şubatta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 1860 lira oldu, sanayi abonelerinin tarifesinde ise 1000 metreküp gazın fiyatı 6 bin 300 lira oldu.

DOĞAL GAZ FİYATLARI AYLIK OLARAK HESAPLANIYOR

Elektrik üretim amaçlı tarife ise yüzde 14 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 6 bin 300 liraya çıktı. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Doğalgaz, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğal gazda mesken ve sanayi tarifesi aynı kaldı, santrallere yüzde 14 zam yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Doğal gazda mesken ve sanayi tarifesi aynı kaldı, santrallere yüzde 14 zam yapıldı - Son Dakika
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