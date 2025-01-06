Doğu Karadeniz İhracatı 1.75 Milyar Doları Aştı - Son Dakika
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Ekonomi

Doğu Karadeniz İhracatı 1.75 Milyar Doları Aştı

2024'te Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane toplam 1.75 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

06.01.2025 13:17
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Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2024 yılında 1 milyar 752 milyon 344 bin 554 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan yaptığı yazılı açıklamada, ihracatta bu yılın, bir önceki yılına göre yüzde 27 artış yaşandığını belirtti.

Gürdoğan, Trabzon'dan 1 milyar 355 milyon 666, Rize'den 238 milyon 825, Artvin'den 79 milyon 613 ve Gümüşhane'den ise 78 milyon 240 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini vurguladı.

İllerinden gerçekleşen ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre Trabzon'dan yüzde 27, Rize'den yüzde 18, Artvin'den yüzde 20, Gümüşhane'den yüzde 62 oranında artış yaşandığını aktaran Gürdoğan, bölgeden en fazla ihracat yapılan sektörün 836 milyon 600 bin dolarla fındık olduğuna dikkati çekti.

Gürdoğan, bu sektörü 254 milyon 690 bin dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 204 milyon 627 bin dolarla maden ve metaller, 181 milyon 568 bin dolarla yaş meyve sebze, 41 milyon 107 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamullerinin izlediğini kaydetti.

Açıklamasında Gürdoğan söz konusu yılda 146 ülkeye ihracat yapıldığına değinerek, en fazla ihracat yapılan 5 ülkenin Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya, Gürcistan ve Çin olduğunu bildirdi.

İtalya'ya yapılan ihracatın yüzde 82, Almanya'ya yüzde 34, Gürcistan'a 10, Çin'e yüzde 41 arttığına işaret eden Gürdoğan, Rusya'ya yapılan ihracatın ise yüzde 8 düştüğünün altını çizdi.

Gürdoğan, Bulgaristan, Beyaz Rusya, Güney Kore Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yunanistan'a yapılan ihracatta yüzde yüzün üzerinde artış yaşandığını, geçen yıldan farklı olarak başta Burundi, Filistin, Slovenya, Venezüella, Nijer, Bahreyn olmak üzere 16 ülkeye daha ihracat yapıldığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz İhracatı 1.75 Milyar Doları Aştı - Son Dakika

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