Doğuştan ileri işitme kayıplı Atlas, koklear implantla sesleri duymaya başladı - Son Dakika

Doğuştan ileri işitme kayıplı 3 yaşındaki Atlas Gökoğlu, koklear implant ameliyatıyla kuş seslerini dahi duymaya başladı.

Cochlear açıklamasına göre, Atlas'ın tedavi yolculuğu, doğuştan işitme kayıplı tüm çocuklara umut oldu. Çözüm odaklı yaklaşımların işitme kayıplıların hayatını tamamen normalleştirdiği bir kez daha gözler önüne serildi.

İleri derece işitme kayıplı doğan ve şu an yaşıtları gibi konuşup kuş seslerini dahi duyan Atlas'ın yolculuğunu, annesi Gizem Gökoğlu anlattı.

Açıklamada Atlas'ın koklear implant ameliyatı öncesi ve sonrası yaşadıklarına dair değerlendirmeleri yer alan anne Gizem Gökoğlu, Atlas'a 40 günlükken çok ileri derece işitme kaybı teşhisi konduğunu belirterek, o gün işitme cihazı aldıklarını ve takınca sesleri az da olsa duyduğunu anladıklarını bildirdi.

Atlas'ın nasıl daha iyi olacağını araştırmaya başladıklarını aktaran Gökoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yurt içinden ve dışından makaleler okuduk, videolar izledik. Doktorlar, cihaz firmalarının yetkilileri ve kullanıcılar ile görüşmeler yaptık. Uzun araştırmalar sonucunda Cochlear markasına karar verdik. Özellikle küçük yaş grubu için cihazların özellikleri, kullanım rahatlığı, cihazın ve kabloların dayanıklılığı, aksesuarlarının çeşitliliği, (aqau set, mini mikrofon gibi), ileri teknoloji uyumu ve AR-GE çalışmaları tercih sebebimiz oldu. Yaklaşık 1 yıl sonra, ikinci doğum günümüz dediğimiz gün geldi, koklear implantımız takıldı. Atlas sesleri duyunca gülümsedi, bol sesli dünyasına 'merhaba' dedi."

"Koklear implantla seslere anında tepki veriyor"

Gizem Gökoğlu, Atlas'ın işitme cihazı kullanırken, kulak arkasına alıştığı için koklear implantta da Nukleus 7 tercih ettiklerini belirterek, "İlk günler ses işlemcisini elimizde görünce heyecanlanıp kafasını gösteriyordu ve takınca tüm bedeniyle bize gülümsüyordu. Ses işlemcisini uyuyacağı zaman bile çıkarmamızı istemiyor, geceleri de duymak istiyordu. İşitme cihazıyla ona seslendiğimde belki 4-5 saniye sonra dönüp bakıyorsa şimdi anında dönüp bakıyor ve anlıyor. Koklear implantla durum bambaşka hale geldi. Artık karşımızda ayakları yere sağlam basan küçük bir çocuk var." ifadelerini kullandı.

"Artık kuşların sesini bile duyuyor"

Gökoğlu, Atlas'ın koklear implant sonrası zamanla her sesi duymaya başladığını, artık dışarıdan geçen ambulans sesine uyandığını, kuşların sesine tepki verdiğini bildirdi.

O anları gözleri dolu dolu izlediklerini aktaran Gökoğlu, "Artık çoğu zaman implantlı olduğunu bile unutuyoruz. Hatta ben kendimizi şanslı görüyorum. Belki koklear implant kullanmasaydık size başka bir hikaye anlatırdık." ifadesini kullandı.

"İlk kelimesi 'babba' oldu"

Anne Gizem Gökoğlu, Atlas'ın ilk kelimesinin ise "babba" olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Babba diye kaç kere tekrar etti bilmiyorum. Onun bir kelimesini duymak bizim için hayatımızın en önemli anıydı. İçimizde kelebekler uçuyordu, yaşadığımız zor anlar geride kalıyordu ve onun sesi dünyanın en güzel melodisiydi. Bırakın kelimeyi bir harf çıkışı, ses taklidi bile yüzümüzdeki kocaman gülümsemenin sebebiydi. Elbette anne kelimesinin hissettirdiği duygu kadar insanın kendini özel hissettiği az duygu vardır. Atlas bana 'anne' demedi ama ben onun mamişiyim. 'Mamişim' dedikten sonra o küçük arımın anlatacağı olayın heyecanını yüzünde okumak ve bunu kelimelere dökerek söylemesi, 'işte bu benim hayalim' dediğim en özel anlar, mutluluğum..."

Gizem Gökoğlu, ailelerinde işitme kayıplı bireyler olanlara şu önerilerde bulundu:

"Bu süreci kabullenin ve normalleştirin. Üzülüp zaman kaybetmek yerine çözüme odaklanın ve dik durun. Etrafımıza 'koklear implantıyla duyabilen bir çocuk, gözlük kullanmak gibi lens takmak gibi ne farkı var' diyerek anlattık. O yüzden işitme kayıplı çocuğu olan aileler önce kabullenerek başlamalı, çözümleri doğru şekilde aramalı. Erken tanı alınmışsa hemen cihazlanmak gerek, çocuk ne kadar farklı uyaran alırsa koklear implantla o kadar hızlı gelişir bu unutulmamalı. Dışarıda cihaz takmak istemeyenler, elalem ne derse desin utanılacak bir konumuz yok, o çocukları çevre seslerinden mahrum etmeyin."