Dolar/TL, 18,83 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL, 18,83 seviyesinden işlem görüyor

09.02.2023 10:28
Dolar/TL, 18,83 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 18,8330 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 18,8330 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, en düşük 18,8139 ve en yüksek 18,8570 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8295'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla 18,8330'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 20,2250'den, sterlin/TL de yüzde 0,4 yükselişle 22,8140'tan satılıyor.

Dar banttaki dalgalı seyrini sürdüren dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 103,3'ten işlem görürken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1,0740'ta bulunuyor.

Analistler, ABD'de ekonomiye ilişkin makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesinin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bankanın enflasyonu düşürmesinin "uzun bir mücadele" olabileceğini, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğini söyledi.

Tahvil piyasalarında ise ABD'nin 3 aylık hazine bonosu getirisi ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki fark 110 baz puanının altına gerileyerek, resesyon endişelerinin sınırlı da olsa azaldığına işaret etti.

Bugün yurt içinde para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104,5 seviyesinin direnç, 102,5'in destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Sterlin, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 18,83 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar/TL, 18,83 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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