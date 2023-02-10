Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) nihai faiz oranını nerede belirleyeceğine ilişkin belirsizliklerin görece riskli varlıkların yön bulmasını zorlaştırdığını kaydederek, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve verilerden gelecek sinyallerin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini bildirdi.

Dün, en düşük 18,8165 ve en yüksek 18,8406 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8297'den tamamladı.

Kaynak: AA

Sterlin, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Dolar/TL, 18,84 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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