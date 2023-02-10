Dolar/TL, 18,84 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Dolar/TL, 18,84 seviyesinden işlem görüyor

10.02.2023 10:34
Dolar/TL, 18,84 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 18,8360 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 18,8360 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, en düşük 18,8165 ve en yüksek 18,8406 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8297'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 18,8360'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 20,2150'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 azalışla 22,7950'den satılıyor.

Dün yüzde 0,2 azalışla günü 103,2 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda 103,3'ten işlem görürken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının hemen altında 1,0730'da bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nihai faiz oranını nerede belirleyeceğine ilişkin belirsizliklerin görece riskli varlıkların yön bulmasını zorlaştırdığını kaydederek, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve verilerden gelecek sinyallerin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta 25 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, mayısta da 25 baz puanlık faiz artış beklentisinin yüzde 71 seviyesine çıktığını dile getirdi.

Analistler, bugün ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 104,5 seviyesinin direnç, 102,5'in destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, işsizlik oranı aralıkta yüzde 10,3 olurken, aynı dönemde takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 0,2 azaldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Dolar/TL, 18,84 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL, 18,84 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL, 18,83 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL, 18,83 seviyesinden işlem görüyor

Sterlin, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 18,84 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:24 Türkiye'yi ağlatan baba, enkaz altından çıkarılan oğluna böyle kavuştu
11:11 4 yaşındaki Eylül, kendisi için siper olan annesinin kucağında bulunarak enkazdan sağ çıkarıldı
11:40 Alana koltuk değnekleriyle gitti! Muslera, depremzedeler için yardım çalışmalarına katıldı
11:38 "Annemizin olduğu enkazdan ses geldi" diyen oyuncu Başak Gümülcinelioğlu gözyaşları içinde yardım istedi
11:36 Destici'nin zor anları! Haberi verirken Meclis kürsüsünde hüngür hüngür ağladı
11:28 Bakan Kurum duyurdu: Hasar tespit sitesi devrede
10:40 Altının gram fiyatı 1.128 lira seviyesinden işlem görüyor
11:24 Deprem bölgesine giden Akşener seçim tarihi hakkında konuştu: 18 Haziran'a yetişir diye düşünüyorum
11:22 Son Dakika: Bakan Özer duyurdu! Deprem felaketi sonrası LGS ve YKS sınavlarında değişiklik
11:11 Enkaz altındaki genç kadının naif konuşması yürekleri dağladı: Tehlikeli diye gelmediler, onlar da haklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2023 12:35:13. #1.11#
SON DAKİKA: Dolar/TL, 18,84 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement