Döviz kurlarında hareketli saatler! Dolar 19,02 lira seviyesinde işlem görüyor - Son Dakika
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Döviz kurlarında hareketli saatler! Dolar 19,02 lira seviyesinde işlem görüyor

20.03.2023 11:36

Haftaya yatay seyirle başlamayan Dolar/TL, şu dakikalarda 19,01 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı saat diliminde Euro yüzde 0,1 yükselişle 20,26'dan, Sterlin ise yatay seyirle 23,17'den satılıyor.

Cuma günü, en düşük 18,9880, en yüksek 19,0444'ü gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 19,0190'dan tamamladı.

EURO VE STERLINDE SON DURUM

Dolar/TL, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 19,0180'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro yüzde 0,1 yükselişle 20,2620'den, sterlin ise yatay seyirle 23,1770'ten satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 103,9 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,0650 seviyelerinden alıcı buluyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, küresel ölçekte bankacılık sektöründeki gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak para politikası kararları öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi. ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizinde hafta sonu yoğun mesai yaşanırken, İsviçre'nin en büyük bankası UBS'in, kriz yaşayan Credit Suisse'i 3 milyar İsviçre frangına (3,3 milyar dolar) satın alacağı duyuruldu.

Öte yandan, Fed ve 5 büyük merkez bankasından yapılan ortak açıklamada, var olan ABD doları swap hattı düzenlemeleri aracılığıyla likiditeyi artırmak için koordineli bir adım atıldığı bildirildi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise belirsizlikler devam ederken, Fed'in yüzde 40 ihtimalle faiz artırmayacağı, yüzde 60 ihtimalle de 25 baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülüyor. Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verileriyle birlikte bankacılık sektörüne ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 103,5'in destek, 104,5 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Döviz kurlarında hareketli saatler! Dolar 19,02 lira seviyesinde işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Döviz kurlarında hareketli saatler! Dolar 19,02 lira seviyesinde işlem görüyor - Son Dakika
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