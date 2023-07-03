Döviz kurları hareketli! Dolar/TL 26,10 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Döviz kurları hareketli! Dolar/TL 26,10 seviyelerinde işlem görüyor

03.07.2023 12:12

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 26,1020 seviyelerinden işlem görüyor. Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 1,05 altında 25,7825'ten tamamladı. Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 1,2 üzerinde 26,1020'den işlem görüyor.

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 1,2 üzerinde 26,1020'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 gerileyerek 28,3720'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 33,0590'dan satılıyor.

DÜNYA GENELİNDE RİSK İŞTAHI ARTTI

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 103,2 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1,0880 seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında artış kaydetmesinin dünya genelinde risk iştahını artırdığını belirtti.

25 BAZ PUAN FAİZ ARTIŞI ÖNGÖRÜLÜYOR

ABD'de enflasyon beklentisinin haziranda yüzde 4,2'den yüzde 3,3'e inerek Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini bildiren analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artışına gideceğinin öngörüldüğünü aktardı.

Analistler, bu hafta ülkede açıklanacak iş gücü piyasasına ilişkin verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, iş gücü piyasasından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103'ün destek, 104 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Döviz kurları hareketli! Dolar/TL 26,10 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika


Son Dakika
12:02 Pakistanlı Ailenin Dubai'deki Lüks Düğünü Tepki Topladı
12:01 Nefesi tükenen horoz öterken bayıldı
11:58 Terazinin bir kefesine gelini, diğer kefesine külçe altın koydular! Görüntülere tepki yağıyor
11:59 Nefesi tükenen horoz öterken bayıldı! O anlar kamerada
11:52 İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarına çağrı: Yeter ki inanalım
11:46 Fenerbahçe paylaştı! İsmail Kartal'ın taraftara bir mesajı var
11:36 Evlenecekleri konuşulan Çağla Şıkel ve Nail Gönenli ayrıldı
11:32 Bir partide başlayan aşk, bayram tatilinde sona erdi! Çağla Şıkel ve Nail Gönenli ayrıldı
11:30 Fransa'da gösterilerin ardından ölenlerin sayısı 2'ye çıktı! Yangına müdahale eden itfaiye eri, feci şekilde can verdi
11:28 Fransa'daki protestolarda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi! İtfaiye eri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2023 12:29:06. #1.11#
SON DAKİKA: Döviz kurları hareketli! Dolar/TL 26,10 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement