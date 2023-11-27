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Yükselişini sürdüren dolar 28,90'dan işlem görüyor - Son Dakika

Yükselişini sürdüren dolar 28,90'dan işlem görüyor

Haftaya yükselişle başlayan dolar, tarihi zirve olan 28,93'ün hemen altında 28,90'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 31,68'den, sterlin ise 36,49'dan alıcı buluyor.

27.11.2023 - 10:28,
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Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,13 artışla 28,8663'ten tamamladı. Dolar/TL, haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,1 primle 28,90'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 31,68'den, sterlin/TL ise 36,49'dan satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 103,3 seviyesinde dengelendi.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik güçlü beklentilere karşın yeni haftada Çin'de açıklanan makroekonomik verilerin kötü gelmesinin, piyasalarda Fed kaynaklı iyimserliği azalttığını söyledi. Orta Doğu'dan gelen haber akışının varlık fiyatlarını etkilemeye devam ettiğini aktaran analistler, bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar ile ABD'de açıklanacak büyüme verisinin piyasaların odak noktasında olduğunu bildirdi.

GÖZLER ECB BAŞKANI'NDA

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile ABD'de inşaat izinleri, yeni konut başlangıçları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 102 puan seviyesinin destek, 104 ve 105 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Orta Doğu, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yükselişini sürdüren dolar 28,90'dan işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yükselişini sürdüren dolar 28,90'dan işlem görüyor - Son Dakika
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