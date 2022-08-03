Dolar/TL, 17,95 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL, 17,95 seviyesinden işlem görüyor

03.08.2022 10:26
Dolar/TL, 17,95 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 17,95 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 17,95 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün artan jeopolitik risklerle yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 artışla 17,9457'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde, 17.9490'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 primle 18,2720'den, sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 21,8810'dan satılıyor.

Şu dakikalarda dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 106,30, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 yükselişle 1,0180 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin dün Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'ı ziyaret etmesinin jeopolitik riskleri artırdığını ve piyasalarda dalgalanmalara neden olduğunu bildirdi.

Söz konusu ziyaretin ABD-Çin ilişkilerinde gerilime neden olduğuna dikkati çeken analistler, konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağında kalmaya devam edeceğini söyledi.

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, enflasyon temmuzda aylık yüzde 2,37, yıllık yüzde 79,60 oldu.

Analistler, bugün ayrıca dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 106,5'in direnç, 105,5'in destek konumuna geldiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 17,95 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Dolar/TL, 17,95 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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