Bugün yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre sanayi üretimi temmuzda aylık bazda yüzde 6,2 düştü, yıllık bazda yüzde 2,4 artış gösterdi. Analistler, günün geri kalanında ABD'nin enflasyon verilerinin yanı sıra Almanya 'da ZEW beklenti endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107 seviyesinin destek, 108,5'in direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) gelecek haftaki toplantısında yüzde 88 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının öngörüldüğünü aktaran analistler, ekim toplantısında ise tahminlerin 25 baz puanda yoğunlaştığını dile getirdi. Dolar endeksi Fed'in para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla 20 yılın zirvesinden geri çekiliyor. Şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 108,1 seviyesinde bulunan dolar endeksinde düşüş eğilimi üst üste beşinci işlem gününe taşındı. Avro/dolar paritesi ise dolar endeksindeki harekete paralel yükselişini sürdürürken, yeni günde yüzde 0,2 değer kazanarak 1,0140'ta dengelendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,24 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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