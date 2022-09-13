Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,24 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,24 seviyesinden işlem görüyor

13.09.2022 11:18

Dün kapanışını 18,22 seviyesinden yapan dolar/TL, yeni güne yükselişle başladı. Dolar, an itibarıyla piyasalarda 18,24 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 18,22'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 18,24'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 18,50'den, sterlin/TL yüzde 0,40 değer kazancıyla 21,39'dan satılıyor. Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerinde son 40 yılın zirvesinden dönüş sinyali vereceğine ilişkin beklentilerin öne çıktığını belirterek, söz konusu durumun doları diğer para birimleri karşısında baskıladığını söyledi.

FAİZDE 75 BAZ PUANLIK ARTIŞ BEKLENİYOR

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısında yüzde 88 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının öngörüldüğünü aktaran analistler, ekim toplantısında ise tahminlerin 25 baz puanda yoğunlaştığını dile getirdi. Dolar endeksi Fed'in para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla 20 yılın zirvesinden geri çekiliyor. Şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 108,1 seviyesinde bulunan dolar endeksinde düşüş eğilimi üst üste beşinci işlem gününe taşındı. Avro/dolar paritesi ise dolar endeksindeki harekete paralel yükselişini sürdürürken, yeni günde yüzde 0,2 değer kazanarak 1,0140'ta dengelendi.

PİYASALARDA SON DURUM

Bugün yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre sanayi üretimi temmuzda aylık bazda yüzde 6,2 düştü, yıllık bazda yüzde 2,4 artış gösterdi. Analistler, günün geri kalanında ABD'nin enflasyon verilerinin yanı sıra Almanya'da ZEW beklenti endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107 seviyesinin destek, 108,5'in direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

YORUMLAR
500
Altın fiyatlarında bugün! Gram altın yine düştü Altın fiyatlarında bugün! Gram altın yine düştü ABD Büyükelçiliği: 'Terörle Mücadelede NATO Müttefikimiz Türkiye'nin Yanındayız' ABD Büyükelçiliği: 'Terörle Mücadelede NATO Müttefikimiz Türkiye'nin Yanındayız'
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,24 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:20 Bakan Varank, Twitter hesabından 2002 ile 2021 yıllarında beyaz eşya satış adetlerini yayınladı! Muhalifler çılgına döndü
11:18 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,24 seviyesinden işlem görüyor
11:15 Mehmet Dinçerler-Hadise evliliğinde kafa karıştıran bir hamle daha: Dinçerler, "barıştılar" tepkileri gelince paylaşımını sildi
10:56 Ormanda ağaç kesildiği iddiası mahalleyi karıştırdı! Gerçek kısa sürede ortaya çıktı
10:51 Annesini satırla öldürüp kafasını tencereye koymuştu! O kadına "Akıl sağlığı yerinde değildir" raporu verildi
10:53 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sordu: Sen bunları sayıyla mı buldun?
10:52 Altın fiyatlarında bugün! Gram altın yine düştü
10:45 74'üncü Emmy Ödül Töreni şıklık yarışına sahne oldu! İşte ünlü isimlerin kırmızı halı pozları
10:42 Azerbaycan-Ermenistan sınırlarındaki çatışmalara İran'dan ilk tepki: Sınır değişikliği kabul edilemez
10:38 Fener'e Bruma piyangosu! İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv transfer için bastırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 11:34:40. #1.13#
SON DAKİKA: Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,24 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement