Dolar/TL Yatay Seyirle 34,1960'tan İşlem Görüyor

Ekonomi

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 34,1960 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde seyreden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 34,1906'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 34,1960'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 38,0410'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 düşüşle 45,7070'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 101,0 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentilerini desteklemesi risk iştahını beslese de Avrupa'da resesyon endişelerinin güçlenmeye devam etmesi piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, ekonomilerin resesyona girmeden bu süreci atlatıp atlatamayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Analistler, cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin daha çok bilgi verebileceğini belirterek, söz konusu verilerin Fed'in gelecek dönem yol haritasını da somutlaştırabileceğini aktardı.

Dün, Fed Başkanı Jerome Powell, Ulusal İşletme Ekonomisi Derneğinin yıllık toplantısında yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin genel olarak sağlam durumda ve bunu korumak için Fed'in araçlarını kullanma niyetinde olduğunu ifade etti.

Günün geri kalanında, dünya genelinde imalat sanayi PMI ile Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 100 seviyesinin destek, 102 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını aktardı.