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Doların ani düşüşü seçmeni nasıl etkiledi? İşte yeni anket sonuçları - Son Dakika

Doların ani düşüşü seçmeni nasıl etkiledi? İşte yeni anket sonuçları

04.01.2022 08:08
Doların ani düşüşü seçmeni nasıl etkiledi? İşte yeni anket sonuçları

MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat HalkTV ekranlarında yayınlanan Sözüm Var programına misafir oldu. Doların ani düşüşü sonrası yapılan ankete göre AK Parti'de oy kaybı devam ediyor. İşte "Yarın seçim olsa hangi partiye oy veririsiniz?" sorusunun seçmendeki cevabı...

Halk TV ekranlarında yayınlanan Şirin Payzın ile Sözüm Var programının bu akşamki konuğu MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat oldu. Kulat, MAK Araştırma Şirketi'nin 20 - 27 Aralık tarihleri arasında yapmış olduğu son anket hakkında bilgi verdi. Anket, 2 bin 850 kişi ile 30'u büyük şehir olmak üzere 60 il ve bu illere bağlı ilçelerde gerçekleştirdi. Kulat aynı zamanda anketin doların 18 liradan düştüğü gecenin (20 Aralık) ertesi günü yapıldığına da dikkat çekti.

Katılımcılara "Yarın seçim olsa hangi partiye oy veririsiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette kararsızlar dağıtılmadan önceki sonuçlar AK Parti yüzde 30.4, CHP yüzde 22.1, İYİ Parti yüzde 14.2, HDP yüzde 8.7, MHP yüzde 7.1, DEVA yüzde 3.1, kararsız yüzde 6 olarak belirlendi.

Doların ani düşüşü seçmeni nasıl etkiledi? İşte yeni anket sonuçları

AK Parti'nin azalan oyları nereye gidiyor?

DEVA Partisi'ndeki yükselişe dikkat çeken Kulat, "AK Parti'nin azalan oyları nereye gidiyor? AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında kayda değer bir geçirgenlik yok. Kayda değer asıl geçirgenlik Türkiye'de sağdan sağa, soldan sola şeklinde oluyor. Dolayısıyla AK Parti'nin geçirgenlik gösterdiği parti İYİ Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi olmaya başladı. Son dönemlerde DEVA birazcık daha ön plana çıkmaya başladı." dedi.

YORUMLAR (2)
  • Kamil Toygar : Bence herkes bir kez daha kandırıldı maske düştü gerçek yüzler göründü küçük esnaf çarpıldı denildi, gözlerime bak derken yine herşeye kallavi zamlar yapıldı dolar düşsün diye millet doları sattı ve indirim beklerken akaryakıta üst üste zam yağmuru devam etti sonrasında milletten toplanan dolar ile merkez bankası dolara müdahale etti ama hiçbir kaynak sonsuz değil üretim olmadığı müddetçe Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Seçim anketi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doların ani düşüşü seçmeni nasıl etkiledi? İşte yeni anket sonuçları - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Doların ani düşüşü seçmeni nasıl etkiledi? İşte yeni anket sonuçları - Son Dakika
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