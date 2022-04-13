"Dört Büyükler" son 9 ayda 1,1 milyar zarar açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

"Dört Büyükler" son 9 ayda 1,1 milyar zarar açıkladı

13.04.2022 14:01
"Dört Büyükler" son 9 ayda 1,1 milyar zarar açıkladı

Türk futbolunun 4 büyükleri olarak nitelendirilen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor son 9 aylık dönemde toplam 1 milyar 121 milyon lira zarar etti.

Türk futbolunun 4 büyükleri olarak nitelendirilen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor son 9 aylık dönemde toplam 1 milyar 121 milyon lira zarar etti.

Yıllık gelirlerin en az 4 katı borçları bulunan kulüpler, Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) 9 aylık bilançolarını sundu.

Buna göre dört büyükler, 1 Haziran 2021 ile 28 Şubat 2022'yi kapsayan dönemde zarar etmekten kurtulamadı.

En fazla zarar Trabzonspor'da

Söz konusu kulüpler içinde Trabzonspor 418 milyon 54 bin lira zarar açıklarken, Beşiktaş 396 milyon 149 bin liralık zarar duyurusunda bulundu. Galatasaray'ın 173 milyon 716 bin lira zarar açıkladığı dönem için Fenerbahçe de 133 milyon 106 bin lira zarar beyanında bulundu.

Toplam borç 17 milyar lira

KAP'a yapılan bildirimlere göre, kulüplerin toplam borçları da her geçen dönem biraz daha artmaya devam ediyor.

Buna göre en fazla borcu olan kulüp 6,2 milyar lirayla Fenerbahçe. Sarı-lacivertli ekibi 4.8 milyar lirayla Beşiktaş takip ediyor.

Borç miktarı Galatasaray'da 4 milyar lirayı, Trabzonspor'da da 2 milyar lirayı aşmış durumda.

YORUMLAR
500
Son Dakika | Galatasaray bu sezon 1 derbi kazandı Son Dakika | Galatasaray bu sezon 1 derbi kazandı Son dakika haber | Galatasaray bu sezon 1 derbi kazandı Son dakika haber | Galatasaray bu sezon 1 derbi kazandı

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Dört Büyükler' son 9 ayda 1,1 milyar zarar açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
13:57 Bomba görüşme! Dünya yıldızı James Rodriguez'in yolu bu kez Süper Lig
13:46 Saadet liderinden "bizim adayımız" açıklaması: Devlet malına yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkacak biri olacak!
13:31 Fenerbahçe, savaş mağduru çocuklara destek vermek için Ukrayna ekibi Shakhtar'la maç yapacağını duyurdu
13:22 CHP'li Kaya, Bakan Soylu'ya sordu: 15 bin Suriyelinin Bartın'a getirilerek ikametlerinin onaylatıldığı iddiaları doğru mu?
13:10 Evli çift 9 milyon TL'lik vurgun yapmış, sonra da har vurup harman savurmuştu: 357 yılla yargılanıyorlar
13:09 İstanbul'da oturacak ev bulunmuyor! Eskiden "Daha uygun" olduğu düşünülen 4 ilçenin kiraları uçtu
13:00 Eski takımı Terim'in Rumen prensi Morutan'ı dert etti! Antrenmana kadar gelip sorunu öğrenecekler
12:43 Bakan Soylu, HDP'li vekili Kılıçdaroğlu'na sordu: Protesto sırasında tekerlekli sandalyesinden düşmüştü
12:30 Filiz Akın'a benzemek için 10 ameliyat geçirip 1 milyon lira harcayan Seyhan Soylu, değişimiyle şaşkına çevirdi
12:01 Evlilik Hakkında Her Şey'de 5 yıl sonra komadan uyanan karakterin dolar şaşkınlığı: Dün 3 liraydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 14:12:27. #1.12#
SON DAKİKA: "Dört Büyükler" son 9 ayda 1,1 milyar zarar açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement