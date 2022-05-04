DOSABSİAD'dan iş dünyasına ayrıcalıklı uçuş imkanı - Son Dakika
Üye Girişi

DOSABSİAD'dan iş dünyasına ayrıcalıklı uçuş imkanı

04.05.2022 11:55
DOSABSİAD'dan iş dünyasına ayrıcalıklı uçuş imkanı

DOSABSİAD, üyelerinin Sabiha Gökçen Havaalanı'nda ayrıcalıklı uçuş imkanlarından faydalanması için Plaza Premium ile iş birliği protokolü imzaladı.

DOSABSİAD, üyelerinin Sabiha Gökçen Havaalanı'nda ayrıcalıklı uçuş imkanlarından faydalanması için Plaza Premium ile iş birliği protokolü imzaladı. Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, üyelerinin iş dünyasında ayrıcalıklı konumda olması için ilklere imza atmaya devam edeceklerini söyledi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) ile Plaza Premium arasında, Sabiha Gökçen Havaalanı'nda birçok ayrıcalıklı imkandan faydalanılmasını öngören protokolü DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel ve Plaza Premium Genel Müdürü Emrecan Ergin imzaladı.

"Hızlı geçiş hakkı tanındı"

Sanayicilerin yurtiçi ve yurtdışı ziyaretlerinin çok sık olduğunu ve bu seyahatler sırasında özellikle havaalanlarında geçirilen süreyi zaman kaybı olarak gördüklerini belirten DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, "Hem fuar dönemindeyiz, hem de tatil sezonu açıldı. Bu sebeple seyahatlerimiz arttı. Ülke ekonomisine katkı koyabilmek adına yurtdışına çok sık ziyaretlerde bulunuyoruz, bir ayağımızın yurtdışında olması gerekiyor. Bu yolculuklar sırasında vaktimizin büyük bölümü havaalanlarında geçiyor. Bu süreçleri kısaltmak, çeşitli imkanlardan faydalanmak ve üyelerimize özel yüzde 15 indirim sağlamak amacıyla Plaza Premium ile protokol imzaladık. Üyelerimiz Sabiha Gökçen Havaalanı üzerinden gerçekleştirecekleri yolculuklarda lounge alanında sakin bir ortamda uçuş saatini beklerken hem dinlenebilecek, hem de lezzetli yemekler yiyebilecekler.Üyelerimiz DOSABSİAD ayrıcalığını yaşarken, özellikle hızlı geçiş hakkından faydalanabilmek, hayatı hızlı yaşamak zorunda olan iş dünyasına bir armağanımız olsun" diye konuştu.

"Uçuş saatine kadar keyifli vakit geçirecekler"

Plaza Premium Genel Müdürü Emrecan Ergin de 2021 yılından bu yana Sabiha Gökçen Havaalanı'nda ayrıcalıklı bir hizmet sunduklarını belirterek, "Terminaldeki özel yolcu alanlarının işletmesi, hızlı geçiş, misafir karşılama ve uğurlama servisleri dahil olmak üzere birçok alanda kaliteli hizmet sunuyoruz. Hayata geçirdiğimiz Lounge ile misafirlerimizin uçuş saatine kadar keyifle vakit geçirmesini sağlıyoruz. Yolculuklarımızda hızlı geçiş hakkı ve Lounge hakkı ayrı ayrı tanımlanıyor. Konuklarımız istediğini kullanabiliyor, kalan hakları devam ediyor. Bunun yanında otopark alanında da misafirlerimiz için ekstra indirim imkanı sunuyoruz. 5'li ya da 10'lu paket satın alarak hem kendileri, hem misafirleri için sunduğumuz fırsatlardan yararlanabilecekler" dedi. - BURSA

DOSABSİAD'dan iş dünyasına ayrıcalıklı uçuş imkanı
DOSABSİAD'dan iş dünyasına ayrıcalıklı uçuş imkanı

YORUMLAR
500
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı Midesini üşüttüğünü zannetti, 10 milyonda bir görülen hastalığa yakalandığını öğrendi Midesini üşüttüğünü zannetti, 10 milyonda bir görülen hastalığa yakalandığını öğrendi

Organize Sanayi Bölgesi, Gökçen, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DOSABSİAD'dan iş dünyasına ayrıcalıklı uçuş imkanı - Son Dakika


Son Dakika
11:55 Konya'da fabrikayı ateşe veren kundakçının rahatlığı görüntülendi: Bu kadarına da pes!
11:36 DSÖ'den obezite uyarısı: Avrupa'da salgın boyutuna ulaştı, ilk sırada Türkiye var
11:20 Gezi davasında müebbet hapis cezası alan Osman Kavala: Gezi protestolarının tarafımdan organize edilmediği yalın bir gerçektir
11:06 AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi: Petrol ithalatının tamamen durdurulması teklif edildi
10:58 Kuzey Kore 14. balistik füze denemesini yaptı: Hedef Japon Denizi
10:48 Kırmızı halıya diyabet monitörüyle çıktı: Kate Moss'un kızı Lila Moss'tan cesur hareket
10:45 NATO'nun drone'u Türkiye'yi es geçti: Sebebi Türkiye'yi diplomatik olarak zor durumda bırakmamak!
10:40 Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık sorularına yanıt: Genel başkanla yarış bizim ne haddimize
10:28 Kafasına halat çarpan işçinin yüzü parçalandı! Yüzde 80 ölüm riski bulunan şahıs hayata tutundu
10:10 Çin'de rekor düzeyde Covid vakası: Yeni sayı 16 bin 266
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 12:03:24. #1.11#
SON DAKİKA: DOSABSİAD'dan iş dünyasına ayrıcalıklı uçuş imkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement