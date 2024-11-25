İstanbul serbest piyasada dolar 34,5820 liradan, avro 36,2660 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 34,5800 liradan alınan dolar, 34,5820 liradan satılıyor. 36,2640 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,2660 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 34,5500 lira, avronun satış fiyatı ise 36,0330 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › Döviz Kurları Haftaya Yükselişle Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?