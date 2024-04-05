DSİ Genel Müdürlüğünde bazı bölge müdürlüklerine atama ve görevden alma kararları

Yeni 200 ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle girdi! Tek değişiklik imzalarda yaşanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verildiğini duyurdu. Banknotlarda imzalar dışında herhangi bir değişiklik yapılmayacağı belirtilirken, 200 liralık banknotlarda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve yardımcısı Osman Cevdet Akçay'ın 50 TL'lik banknotlarda ise eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve yardımcısının imzaları bulunacak.