DSİ Genel Müdürlüğünde bazı bölge müdürlüklerine atama ve görevden alma kararları

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde bazı bölge müdürlüklerine ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan "Atama Kararları"na göre, DSİ Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, 12. Bölge Müdürü Okan Bal, 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu ve 24. Bölge Müdürü Şükrü Baysal görevden alındı.
Ayrıca, 4. Bölge Müdürlüğüne Mehmet Alp, 5. Bölge Müdürlüğüne 23. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, 6. Bölge Müdürlüğüne 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak, 7. Bölge Müdürlüğüne Köksal Buğra Çelik, 9. Bölge Müdürlüğüne Sebahattin Şamcı, 11. Bölge Müdürlüğüne Faruk Yücegök, 12. Bölge Müdürlüğüne 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin, 13. Bölge Müdürlüğüne Özhan Erdanışman, 15. Bölge Müdürlüğüne Ali Naci Kösalı, 16. Bölge Müdürlüğüne Cihan Aksoy, 19. Bölge Müdürlüğüne Zafer Aslan, 23. Bölge Müdürlüğüne Yasin Devrim, 25. Bölge Müdürlüğüne Murat Lütfü Güldoğan atandı.
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