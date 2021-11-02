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Dünya devi CANiK, yerli ve milli uçaksavarı ile SAHA EXPO'nun vitrini olacak - Son Dakika

Dünya devi CANiK, yerli ve milli uçaksavarı ile SAHA EXPO'nun vitrini olacak

02.11.2021 14:33
Dünya devi CANiK, yerli ve milli uçaksavarı ile SAHA EXPO'nun vitrini olacak

CANiK markasıyla, dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma (SYS) inovatif ürünleri ve 9 yıllık Ar-Ge çalışmasının eseri olan yerli ve milli uçaksavarıyla SAHA EXPO'da yerini alacak.

CANiK markasıyla, dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma (SYS) inovatif ürünleri ve 9 yıllık Ar-Ge çalışmasının eseri olan yerli ve milli uçaksavarıyla SAHA EXPO'da yerini alacak.

İlk olarak IDEF'21'de sergilediği "Yerli ve milli uçaksavar" olarak tanımlanan CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğine büyük beğeni alan SYS, sergileyeceği ürünleriyle yerelden globale uzanan başarı hikayesini bir kez daha gözler önüne serecek. SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, "CANiK markasıyla dünyanın 7'nci büyük hafif silah üreticisi olan SYS olarak 23 yılda yazdığımız örnek başarı hikayemizi, SAHA EXPO'da yansıtacağız. Köklü tecrübemiz ve yenilikçi yüzümüzle geliştirdiğimiz milli uçaksavarımız, CANiK Smart ve CANiK APP gibi inovatif ürünlerimizle fuarın vitrini olacağız. Fuar aracılığıyla ürünlerimizin ihracat yolculuğunu hızlandıracağız" dedi.

Savunma, deniz, havacılık ve uzay sanayisindeki en gelişmiş teknolojiler, 10- 13 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda gözler önüne serilecek. CANiK markası altında, yılda yaklaşık 450 bin adet tabancaya ilaveten geliştirdiği yüzde yüz yerli ve milli uçaksavarı ile dünya endüstri devleri arasında Türkiye'yi temsil eden Samsun Yurt Savunma, (SYS) en yeni inovatif ürünleriyle 23 yıllık başarı hikayesine projeksiyon tutacak. Savunma sanayiye kazandırdığı tüm markaları, iştirakleri UNIDEF ve UNIROBOTICS ile fuarda yüksek bir temsil gücü oluşturacak. İlk kez IDEF'21'de sergilediği CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğiyle gelişmiş Ar-Ge kültürünü fuarda yansıtacak. Dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen ağır makineli tüfeğin yeni versiyonlarını geliştirmeyi sürdüren şirket, çalışmalarında geldiği son aşamayı da fuar aracılığıyla kamuoyuna duyuracak.

"Yerli ve milli uçaksavar ile fuarın vitrini olacağız"

CANiK markası ile 23 yılda dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden birine dönüşen Samsun Yurt Savunma (SYS), Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının eseri olan en yeni ürünlerini standında sergileyecek. SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda yüzde 80 oranında yeni ürünlerle katılım göstereceklerini belirten Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, "En yeni inovatif ürünlerimizi fuarda sergilerken bu ürünlerin yeni versiyonlarına ilişkin yürüttüğümüz çalışmaları da fuarda aktaracağız. CANiK Smart ve CANiK APP, fuarda tanıtacağımız, eğitimlerin niteliğini artıran yeni, teknolojik ve inovatif ürünlerimizin başında geliyor. İştiraklerimiz UNIDEF ve UNIROBOTICS'in ürünleri de standımızdaki yerini alacak. İlk kez IDEF'21'de sergilediğimiz milli uçaksavarımızla da fuarın vitrine önemli bir değer kazandıracağız. Milli uçaksavarımızın başarılarla dolu üretim ve ihracat yolculuğunun bu fuar ile daha da hız kazanacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Dünyanın en dayanıklısı

SYS olarak; Irak, Kuveyt, Nijerya gibi ülkelerden bin 200'e varan sipariş alma başarısını gösterdiklerini ve dünyada bu silahı üreten 5'inci firma olarak Türkiye'yi dünyada temsil etmenin haklı gururunu yaşadıklarını kaydeden SYS Genel Müdürü C. Utku Aral;"Yerli ve milli uçaksavar projemizi, 2012 yılından bu yana devam eden Ar-Ge çalışmalarımız, testlerimizle tamamlamayı başardık. Dünyanın en dayanıklı ve en yüksek performanslı CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğimizin seri üretimine ve ihracat faaliyetlerine başladık. Bir yandan Ar-Ge çalışmalarıyla ürünümüzün yeni versiyonlarını geliştirirken diğer yandan dünyanın farklı ülkelerinden gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Silahımıza dünya ülkelerinden ilgi hayli büyük" diye belirtti.

Üretim ve ihracat faaliyetlerine boyut kazandıracak

Yerli uçaksavarın dünyada büyük bir ihracat potansiyeline sahip olduğuna dikkat çeken Aral, "Fuarda tüfeğimizi gurur tablosu olarak sunacağız. Yüzde 95 oranında ihracat gerçekleştiren bir firma olarak fuarın yaratacağı uzun soluklu iş birlikleriyle üretim ve ihracat faaliyetlerimize yeni bir boyut kazandıracağımıza inanıyoruz. Fuar aracılığıyla firmalarla ticari iş birlikleri, proje geliştirme noktasında önemli bağlantılar kurmayı planlıyoruz" ifadelerinde bulundu.

İleri teknolojilerini tanıtacak

Ar-Ge ve inovasyondan aldığı gücüyle üretimini dünyanın 68 ülkesine ulaştıran, yılda 120 milyon doları bulan ihracatıyla Türkiye ekonomisine yüksek bir katma değer sunan SYS, CANiK markasıyla geliştirdiği ileri teknolojilerini fuarda buluşturacak. CANiK markalı tabancalarını, yeni kurduğu mağaza zinciri CANiK Store'u, eğitim faaliyetlerini yürüttüğü CANiK Academy ve yeni geliştirdiği CANiK Smart ve CANiK APP uygulamalarını SAHA EXPO ziyaretçilerine tanıtacak.

Potansiyel müşterilerine YouTube ve Instagram yayını ile ulaşacak

SYS, dijital teknolojiden faydalanarak fuarı ziyaret edemeyenlerle de buluşacak. Dünyanın pek çok ülkesinden müşterileri ile fuar süresince online temas kuracak. Fuar standından gün boyu YouTube'dan canlı yayın yapmak için hazırlıklarını tamamlayan SYS, bu yayınlar aracılığıyla potansiyel müşterilerini en yeni çalışmaları hakkında bilgilendirecek. - SAMSUN

Dünya devi CANiK, yerli ve milli uçaksavarı ile SAHA EXPO'nun vitrini olacak
Dünya devi CANiK, yerli ve milli uçaksavarı ile SAHA EXPO'nun vitrini olacak

Araştırma Geliştirme, Samsun, Silah, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dünya devi CANiK, yerli ve milli uçaksavarı ile SAHA EXPO'nun vitrini olacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Dünya devi CANiK, yerli ve milli uçaksavarı ile SAHA EXPO'nun vitrini olacak - Son Dakika
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