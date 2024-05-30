Düzce\'ye 300 Milyon TL\'lik Enerji Yatırımı Yapılacak

Ekonomi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yetersiz trafoların değişmesi, elektrik hatlarının yenilenmesi için 300 milyon liralık enerji yatırımı yapılacak.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, mecliste Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir araya geldi. Öztürk "Bakanımızla, Düzce'mizin devam eden ve planlanan yatırımlarını değerlendirdiğimiz verimli bir görüşme gerçekleştirerek şehrimizin ihtiyaçlarıyla ilgili taleplerde bulunduk. Taleplerimize verdiği destekleri, Düzce'mize yönelik gösterdiği ilgi ve alakası için teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu'da "Düzce'mizin ihtiyaç ve taleplerine cevap verebilmek adına, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız, Milletvekilimiz Ayşe Keşir ve Milletvekilimiz Ercan Öztürk'ün girişimleri sayesinde yetersiz trafoların değiştirilmesi ve hatların yenilenmesi için SEDAŞ'a 300 milyon TL bütçe ayrılmıştır. Düzce'mize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi. - DÜZCE