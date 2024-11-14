ECB Ekonomi İçin Faiz İndirimine Gitti - Son Dakika
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Ekonomi

ECB Ekonomi İçin Faiz İndirimine Gitti

ECB, ekim toplantısında faizleri 25 baz puan indirerek ekonomiyi desteklemeyi hedefledi.

14.11.2024 17:46
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Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ekim ayı para politikası toplantısına ilişkin tutanaklar, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin ekimdeki faiz indirimini risklere karşı bir korunma olarak değerlendirdiklerini ve aşırı düşük fiyat artışı riski konusunda bölünmüş göründüklerini ortaya koydu.

ECB Yönetim Konseyi'nin 16-17 Ekim'de Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da düzenlediği, yılın üçüncü faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan indirme kararı aldığı para politikası toplantısının tutanakları yayımlandı.

Konsey üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklarda, faiz oranlarının kısıtlayıcı bölgede kalacağı ve dezenflasyonist süreci desteklemeye devam edeceği göz önüne alındığında üyelerin faiz indirimiyle ilgili çok az risk gördüğü ortaya konuldu.

Üyelerin ekimdeki faiz indirimini risklere karşı bir korunma olarak gördüklerinin ifade edildiği tutanaklarda, "Gelen veriler, piyasa katılımcılarının hem enflasyondaki düşüşün hem de para politikasındaki gevşeme döngüsünün hızını ve kapsamını fiyatlamalarını zorlaştırmıştır." bilgisi verildi.

ECB'nin ekim ayındaki faiz indirimiyle çok düşük enflasyon ve çok zayıf büyüme tehlikesini ortadan kaldırmak istediğine işaret edilen tutanaklarda, şimdi hareket geçmenin aşağı yönlü risklere karşı bir korunma sağlayabileceği ve ekonomide yumuşak inişi destekleyeceği belirtildi.

Ekonomik faaliyet göstergelerinin işaret ettiği yavaşlama ve enflasyondaki aşağı yönlü sürprizin geçici olduğu kanıtlanırsa Bankanın aralık ayında faiz indiriminden kaçınabileceğine dikkatin çekildiği tutanaklarda, Konsey üyelerinin, enflasyonun 2025 sonu için önceki tahminlerden daha erken yüzde 2'ye ulaşacağı konusunda fikir birliği içinde olduğu ifade edildi.

2025 sonrası için enflasyon konusunda konsey üyelerinin farklı görüşlere sahip olduğu ortaya konulan tutanaklarda, "çok düşük ekonomik büyüme, finansal sistemde zayıflama, ücret baskılarının ortadan kalkması ve enflasyon beklentilerinde aşağı yönlü bir kayma" enflasyonun hedefin altında kalması için mevcut olmayan faktörler olarak gösterildi.

Bu arada, faiz oranlarında dönüşe Haziran 2024'te başlayan ECB, 17 Ekim'de piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı üçüncü faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Banka, mali piyasalar için çok önemli olan ve bankaların kısa vadede ECB'ye fazla mevduatlarını ilettikleri mevduat oranını çeyrek puan düşürerek yüzde 3,25'e çekmişti.

ECB yetkilileri, enflasyonu zamanında yüzde 2 hedefine geri getirmek için gerekli olduğu sürece faiz oranlarını yeterince kısıtlayıcı seviyelerde tutacağını açıklamıştı.?

ECB'nin bir sonraki faiz toplantısı, 12 Aralık'ta yapılacak. Bankanın, bu toplantıda 25 baz puanlık dördüncü faiz indirimini yapması bekleniyor.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

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