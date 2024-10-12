Edremit\'te Zeytin Hasat Programı Düzenlendi

Ekonomi

Balıkesir'in Edremit Körfezi bölgesinin sahip olduğu toprak yapısı, iklim şartlarıyla destekleniyor ve bu coğrafi konumun getirdiği özelliklerle birlikte hasat edilen zeytinler, modern tesislerde sıkılarak eşsiz lezzete sahip coğrafi işaretli zeytinyağı elde ediliyor.

Edremit ilçesinde düzenlenen hasat programına, Balıkesir Vali Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sabriye Akçay, teknik personel ve üreticiler katıldı.

Programın devamında, zeytinyağı üretimi yapılan işletmede, yürütülen çalışmalar yerinde incelenerek, üreticilere bereketli bir sezon temennisinde bulunuldu. - BALIKESİR