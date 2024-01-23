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Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt - Son Dakika
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Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranı yüzde 49,25'e yükseltildi. Bakan Işıkhan, ek zamdan kaynaklı farkların Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra 1 hafta içerisinde hesaplara yatırılacağını söyledi.

23.01.2024 - 21:48,  Güncelleme: 21:52
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Bakan Işıkhan, ek zamdan kaynaklı farkların ne zaman ödeneceğini ilişkin bilgi verdi. Bakan Işıkhan, "Teklifin Meclis'ten geçmesinin ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yaklaşık 1 hafta içerisinde SSK ve Bağ-kur emeklilerinin hesaplarına yatmış olacak" dedi.

MAAŞ ARTIŞI OCAK AYI İTİBARİYLE YÜZDE 49,25'E YÜKSELTİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber özel röportajında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin emekli aylıklarındaki artışın ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağkur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapılacağı müjdesini vermiş, artış oranı yüzde 37,57'den yüzde 42,6'ya yükselmişti. Bakan Işıkhan'ın açıklamasıyla birlikte artış oranı 49,25'e yükseltilmiş oldu.

EK ZAMDAN KAYNAKLI FARK NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Bakan Işıkhan, ek zamdan kaynaklı farkların ne zaman ödeneceğini ilişkin de bilgi verdi. Bakan Işıkhan, "Teklifin Meclis'ten geçmesinin ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yaklaşık 1 hafta içerisinde SSK ve Bağ-kur emeklilerinin hesaplarına yatmış olacak" dedi.

Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan\'dan merak edilen soruya yanıt
YORUMLAR (13)
  • Harun Gür: Emekli maaş artışındaki ayrım kalkmış oldu.Enflasyon toplumun tamamını etkiliyor.Hükümet yanlışı düzeltti. Yanıtla 284 92
  • bedir arslan: sayın bakan ben sadaka istemiyorum yıllarca ödemiş olduğum primlerin karşılığı Yanıtla 47 279
  • Cemalettin Kurt: 7500 alıyordum 10 bin oldu kök maaşmış adamlar bizim maaş kadar fark alıyor oyuda benden alıyor seyyanen 5 bin ver kardeşim fark açılıyor Yanıtla 27 251
  • Ender Kervancıoğlu: Dürüst olmak gerekirse, tabi benim gibi düşünmeyenlerin de fikirlerine saygı duyarak yani kimseyi kırmadan inciltmeden ve bu konuda herkesin farklı fikirlere sahip olabileceğini göz önünde bulundurarak şunun altını özellikle çizerek belirtmeliyim ki gerçekten ne söyleyeceğimi unuttuğumu düşünüyorum. Yanıtla 46 151
  • Mustafa Kurt: Uykum geldi yatacam Yanıtla 19 108
  • ibrahim öztürk: Maaşlar yine aynı 20 bin alan 30 Bin alıyor 7500 alan ikinci zam ile yine 10 bin alıyor en önemlisi düşük maaş alanlara zam yapılmalı açlık sınırı 15 bin emekli maaş on bin bu kabul edilemez sn.bakan ışıkhan yorumlar kısmını kapatmış Yanıtla 13 75
  • Murat YILDIZ: Milyonlarca emekli gene 10 bin TL alacak. Kök maaşlar düşük. Hiç birşey değişmedi. Bu sadece maaşı yüksek olan az bir kesime yarıyor....Hala anlaşılmadı sanırım 10 bin TL çok düşük en az asgari ücret kadar olmalı Yanıtla 12 70
  • Erdinç Dağaşan: Natoya İsveç üye oldu ....... Yanıtla 13 45
  • Büşr Çoban: Bugün bir emekli öğretmenile çalışan arasında uçurum yarattınız 1000 lira zamlada konuyu kapattınız sizede hayırlı olsun Yanıtla 6 50
  • Erdoğan Özyiğit: Hadi ordan. En düşük maaş yine aynı 10.000 TL. BİLİP BİLMEDEN YORUM YAPMAYIN. 12 42
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Vedat Işıkhan, TRT Haber, Bağ Kur, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt - Son Dakika
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