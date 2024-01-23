Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan\'dan merak edilen soruya yanıt

ibrahim öztürk:

Maaşlar yine aynı 20 bin alan 30 Bin alıyor 7500 alan ikinci zam ile yine 10 bin alıyor en önemlisi düşük maaş alanlara zam yapılmalı açlık sınırı 15 bin emekli maaş on bin bu kabul edilemez sn.bakan ışıkhan yorumlar kısmını kapatmış