Ekmek İçin Buğday İthalatı Önerisi - Son Dakika
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Ekonomi

Ekmek İçin Buğday İthalatı Önerisi

Ekmek İçin Buğday İthalatı Önerisi

Fırıncılar Federasyonu Başkanı, un fiyatlarındaki artış için buğday ithaline izin verilmesi gerektiğini açıkladı.

09.10.2024 14:05
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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Belli oranda buğday ithaline müsaade edilmeli" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkan Vekili ve Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, son dönemde un ve mayada yaşanan fiyat artışları ve artan maliyetlerin ekmek fiyatlarına yansıtılmasına ilişkin Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanlığında açıklamalarda bulundu. Balcı, son bir aydır un fiyatlarının yüzde 30 artığını ve un fiyatlarının 630 lira bandından yaklaşık 800 bandında çıktığını belirterek, ekmek üreticisi ve fırıncı esnafının zora girdiğini kaydetti. Balcı, "Bu artışlar ekmek fiyatında yükselmeyi kaçınılmaz kılmaktadır. Bununla ilgili ilgili kurumlarımızla gerekli çalışmalarımızı yaptık. Ticaret Bakanlığımızla yapmış olduğumuz çalışmalar var. Maliye Bakanlığımızla yapmış olduğumuz çalışmalar var" ifadelerini kullandı.

"Buğday hasadı yüksek, fakat kalitesi düşük"

Balcı, bu seneki buğday hasadının geçmiş senelere oranla yüksek olduğunu da sözlerine ekleyerek, "Ekmeklik buğdayın hasadının 14,5 milyon ton olduğunu görüyoruz. 14,5 milyon ton olan bir senede ekmeklik unda kullandığımız buğday miktarına baktığımızda 12 milyon ton. Aynı şekilde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin elinde belki de geçmiş yıllara oranla çok ciddi anlamda bir stok söz konusu. Buğday stokuna baktığımızda 11 milyon ton stok gözüküyorsa bunun ciddi bir bölümü ekmeklik buğday. Niye fiyatta yükselme var diye baktığımızda ise, maalesef bu seneki hasatta kalite yönünde düşüklük olduğundan ve sadece belli bölgedeki buğdayların kaliteli, istenen seviyede olmasından dolayı o bölgelerdeki fiyat ister istemez yükselmekte. Yani çiftçimizden 7,5 liraya aldığımız buğday. Şu anda vasat dediğimiz buğday 10,5 liradan işlem gören Polatlı buğdayı 12,7 liradan işlem görmekte" açıklamasında bulundu.

"Alınması gereken önlemleri almazsak bu olumsuzluk daha da yükselecek demektir"

Buğday ve undaki fiyat artışının önüne geçmek için tedbir alınması gerektiğini söyleyen Balcı, "Eğer bu tedbirler alınmayacak olursa bugün 750-800 lira bandında olan un fiyatının önümüzdeki günlerde daha da yükselmesinden endişe ediyoruz. Şunu söylüyoruz, diyoruz ki 'fırıncı esnafı nasıl ki fedakarlık yapıyorsa, her gelen fiyat artışını aynı gün ekmeğe yansıtmıyorsa, temel gıda maddesi olarak bakıyorsak bizim paydaşlarımız sektörler de olaya böyle bakmak zorunda'. Alınması gereken önlemleri almazsak bu olumsuzluk daha da yükselecek demektir" şeklinde konuştu.

Ekmek fiyatları üzerinde çalışmalar yürüttüklerini aktaran Balcı, "Bu çalışmalarda sağlıklı neticeler almazsak, gerekli çalışmanın neticesini alamayacak olursak, bu artışlar da devam edecek olursa ekmek fiyatındaki artışın makul olmaktan çıktığını görürüz. Bugün ekmeğin kilogram fiyatı 50 liraya satılıyorsa, bu kilogram fiyatını 60, 62,5, 65 liralarda durdurmak mümkün olmaz. Bu da dar gelirli vatandaşlarımızın temel gıda maddesi olan ekmeğe olumsuz yansıyacak demektir. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Bugüne kadar esnafımız gerekli özveriyi gösterdi. Biz bu ay içerisinde de Türkiye genelinde kilogramı 50 liradan satılan ekmekte bir fiyat değişikliği olmayacağını ve bu çalışmaları takip edeceğimizi ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"Belli oranda buğday ithaline müsaade edilmeli"

Buğday ve un fiyatlarındaki artışın durdurulması için çözüm önerisinde de bulunan Balcı, "Gerekiyorsa belli bir miktarda, belli bir zaman içerisinde ithalata müsaade edilmesi gerekiyor. Dışarıdaki kaliteli buğdayı ben kendi ülkeme 8,5 liraya mal ederken, 12,5 lira 13 lira bandında Polatlı'da işlem görüyorsa iki aylık kontrollü ve yüzde 30-40 civarında müsaade edilmesi durumunda iç piyasada hem un fiyatlarında bir rahatlama meydana gelecektir hem de bizim kalitesiz buğdayımızı harman yaparak kaliteli unla ekmek yapma imkanı buluruz" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ekmek İçin Buğday İthalatı Önerisi - Son Dakika

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