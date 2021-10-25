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Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Doğru: "Buğday maliyeti yükseldi, üretici ekim için kararsız" - Son Dakika

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Doğru: "Buğday maliyeti yükseldi, üretici ekim için kararsız"

25.10.2021 23:10
Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Doğru:

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, buğday ve arpada ekim sezonu gelmesine rağmen üreticilerin yüksek maliyetten dolayı kararsız kaldığını belirterek, ana girdilerden olan gübre temininin bakanlık tarafından yapılarak, hasat vadeli çiftçiye verilmesini beklediklerini söyledi.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, buğday ve arpada ekim sezonu gelmesine rağmen üreticilerin yüksek maliyetten dolayı kararsız kaldığını belirterek, ana girdilerden olan gübre temininin bakanlık tarafından yapılarak, hasat vadeli çiftçiye verilmesini beklediklerini söyledi.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, yaptığı açıklamada kış şartları başlamadan buğday ve arpanın ekiminin tamamlanması gerektiğini ancak maliyetlerin tahminlerin de ötesinde yükseldiğini belirterek, "Geçen yıl gübrenin buğday maliyetindeki payı yüzde 29.6 iken, şu an yüzde 43'ü geçiyor. Çiftçimiz bir kilo buğdayı 4.25 TL'ye mal edecek. Bir kuruş bile kar etmeden maliyet bu. Bu maliyet ile çiftçimiz buğdayın kilosunu ne kadara satacak" dedi.

Buğday ve arpanın stratejik öneme sahip ürünler arasında yer aldığına dikkati çeken Doğru, "Ekim zamanı geçmeden, ülkemizin buğdayda gıda güvenliği risk altına girmeden ve buğdayda ihtiyacımız olan miktarın üretilmesi için gübre temini bakanlık tarafından yapılarak hasat vadeli çiftçiye verilmelidir. Yoksa bu maliyetlerle üretilen buğday, ileride çok daha büyük faturalar ödenmesine sebep olacaktır" diye konuştu.

Buğdaydaki maliyet artışının ekmeğe de yansıyacağına vurgu yapan Doğru, şunları kaydetti:

"Şu anda artan buğday ve un fiyatlarıyla ekmeğe zam talebi olanların bu buğday maliyetiyle ekmeğimize ne fiyat isteyecekleri ve gıda enflasyonu ile nasıl mücadele edileceğinin hesabı iyi yapılmalı. Buğday çiftçisinin önünü göreceği acil önlemler hayata geçirilmelidir. Bunun elbette hazinemize bir maliyeti olacaktır ama tüm dünyada yaşanan bu durum için ülkemizde de önlem alınarak üretimin devamlılığı sağlanmalıdır. Bir şeyler yapmalıyız, vakit geçiyor." - ADANA

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Doğru: Buğday maliyeti yükseldi, üretici ekim için kararsız

Buğday, Adana, Hasat, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Doğru: 'Buğday maliyeti yükseldi, üretici ekim için kararsız' - Son Dakika Ekonomi


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