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ANTGİAD, yapay zekayı KOBİ'lere taşıyor - Son Dakika

ANTGİAD, yapay zekayı KOBİ'lere taşıyor

08.10.2021 12:31
ANTGİAD, yapay zekayı KOBİ'lere taşıyor

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Başkanı Osman Sert, 'Yapay Zekanın KOBİ Ölçeğinde Kullanılması' projesi kapsamında bir model oluşturulduğunu ve örnek uygulamanın başladığını söyledi.

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Başkanı Osman Sert, 'Yapay Zekanın KOBİ Ölçeğinde Kullanılması' projesi kapsamında bir model oluşturulduğunu ve örnek uygulamanın başladığını söyledi. Sert, "Önce programı test ediyoruz. Dolayısıyla Antalya'dan bununla ilgili bir başarı hikayesinin yazılması gerekiyor"dedi.

ANTGİAD Başkanı Osman Sert, Ekonomi Muhabirleri Derneği Antalya Temsilciliği üyesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. ANTGİAD hakkında bilgiler veren Sert,14 Ağustos 1990 yılında kurulan bir dernek olduklarını hatırlatarak, önce Antalya sonra Türkiye için üretim mücadelesi içinde olduklarını belirtti. Sert, 165 üyelerinden, 23'ünün kadın olduğunu ve üyeler arasında otomotiv, avukat, tekstil, inşaat ve OSB'den çeşitli sektör temsilcilerinin olduğunu kaydetti.

Sert, yönetim kurulunda 4 kadının olduğunu, toplam istihdam kapasitelerinin ise yaklaşık 20 bin civarında olduğunun altını çizdi. Üyelerinin yüzde 40'ının e-ticarette olduğunu dile getiren Osman Sert, pandemiyle bir artış yaşandığını ama henüz istenilen seviyede olmadıklarını bildirdi.

Projeler ve sosyal sorumluluk çalışmalarını hakkında bilgiler veren Sert, ANTGİAD'ın kentin birçok kurumuyla işbirliği içerisinde başlattığı yapay zekanın Antalya'da KOBİ ölçeğinde kullanımı ve Antalya turizminde dijital dönüşüm başlıklı projelerinin detaylarını da paylaştı.

Doç. Dr. Şadi Evren Şeker ile birlikte 'Yapay Zekanın KOBİ Ölçeğinde Kullanılması' ve il geneline yayılması için çalışma içinde olduklarını ifade eden Sert, ATSO, OSB gibi kurumlarla görüşerek ve online farkındalık çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

"Başarı hikayesi yazılması gerekiyor"

Yapay zekayı kendi işletmesinde kullanmaya başladığını anlatan Sert," Hangi sezonda hangi ürüne ihtiyaç olduğu, stok gibi konularda geçmiş verilerle makine öğrenme sayesinde, müşterilerin alışkanlıkları da raporlanıp, bir sistem oluşturulacak. Ben bir toptancıyım, bir bayiyim ve farklı ölçülerde lastik almış, yanında başka bir markayı da tercih etmiş gibi, ne kadar çok veri girersek yorumluyor. Benim açımdan da bu kolaylık sağlamaya başladı, içerideki veri arttıkça önümüzdeki süreçte sezondan nasıl etkileneceğim, hangi stok planlaması yapmam gerektiğini makine öğrenmeden faydalanacağım ve bunun şu anda uygulaması başladı. Eğer bir başarı hikayesi yazarsak, 'önceki rakamlar bunlar, yapay zekadan da faydalanarak hem stok maliyetlerimiz düştü, hem satışlarımız arttı, doğru noktaya doğru zamanda ürün satışı yaptık' diyebileceğimiz bir boyuta getireceğiz. Önce programı test ediyoruz. Dolayısıyla bunun Antalya'dan bir başarı hikayesinin yazılması gerekiyor" diye konuştu.

"Turizmde dijital dönüşüm"

ATSO'nun koordinatörlüğünde turizmde dijital dönüşümü ele alan bir Avrupa Birliği projesi hazırlığı içinde olduklarını dile getiren Sert," Özellikle tüketici davranışlarını ölçümleyerek işletmelerin verimliliklerini artırmak anlamında, buraya gelen turistin hangi çapraz ilişkilerle neleri tercih ettiğini, daha farkında bir şekilde bu verileri yorumlayacak makine öğrenmeyle birlikte bir model oluşturmak istedik. Aslında bu uçak bileti tercihinden kaldığı otelin tercihine, kullandığı kafe, restorana kadar etki edebilecek bir bilgi ağı. Bunu da kişisel verilerin korunmasını da göze alarak kime ait olduğunu bilmeden sadece verilerin toplamının yorumlanması üzerine odaklandık. AB projesi olması nedeniyle Avrupa'dan da ortaklarımız olacak ve yakın zamanda başvuruyu gerçekleştireceğiz" dedi.

"İkinci kütüphane"

Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde Dokumapark içine Kepez Belediyesi işbirliğiyle inşa edilen Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi'ne, öğrencilerin gösterdiği ilgiden memnun olduklarını ifade eden Sert, FT Antalyaspor ve Döşemealtı Belediyesi işbirliğiyle Ekşili Mahallesi'nde belediyeye ait kullanılmayan yapıyı da kütüphane ve etüt merkezine çevirmek için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

"Gençlik anıtı"

Gençlere çok önem verdiklerini ve onları en iyi anlayabilecek kişilerin kendileri olduğunu kaydeden Sert, "Genç işsizliği önemsiyoruz, onların bir şeyler yapabileceğine inanıyoruz. Kırılgan ve umutsuz bir gençlik var. Gençlerin gördüğünde kendisini bütünleştirebileceği bir gençlik anıtı fikirimiz var. Gençlerimiz onu gördüğünde kendisini bütünleştirsin, fotoğraf çektirsin. Gençliği temsil eden bir anıtı olsun Antalya'nın istiyoruz. Konyaaltı Belediyesi'ne konuyu ilettiğimizde Semih Esen başkan çok sıcak karşıladı. Belediyenin önünde yapılmasını teklif etti. 29 Ekim'den sonra gençleri de işin içine katarak, fikirlerini alarak gençlik anıtımızı da umut ediyorum yapacağız" dedi.

"Deprem çalıştayı"

Kentte şehir bütünlüğü anlamında sorunların olduğunu ve birlikte hareket edilemediğinden yakınan Sert," Bakıyoruz Antalya'nın depremle ilgili bir çalışma yapması lazım. Merkezde çok eski yapılar var bununla ilgili bir planımız yok. Deprem çalıştayı yapacağız Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde. Bir çok üniversiteden çok değerli hocalar gelecek. Çıkan sonuçları kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

Sert, Antalya Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğinde okuma kültürünün artırılması ve teşvik edilmesine yönelik de bir çalışma hazırlığı içinde olduklarını sözlerine ekledi. - ANTALYA

ANTGİAD, yapay zekayı KOBİ'lere taşıyor
ANTGİAD, yapay zekayı KOBİ'lere taşıyor
ANTGİAD, yapay zekayı KOBİ'lere taşıyor
ANTGİAD, yapay zekayı KOBİ'lere taşıyor

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, geri dönüşüm, Osman Sert, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ANTGİAD, yapay zekayı KOBİ'lere taşıyor - Son Dakika Ekonomi


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