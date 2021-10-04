Biber üreticilerinin yüzü gülüyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde 3 bin dönüme ekilen biberden 15 bin ton verim alındı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde biber üreticileri bu sene hasattan memnun kaldı. Araban genelinde Yaklaşık 3 bin dönüme ekili araziden 15 bin ton biber hasadı yapıldı. Çiftçiler şu ana kadar verimden memnun olduklarını söyleyerek, hasadın gelecek aya kadar devam edeceğini ifade etti.

"Verimden memnunuz"

Verimden memnun olduklarını söyleyen biber üreticisi çiftçi Hasan Aslan bu sene verimden memnun olduklarını söyleyerek, "Bu sene verimden memnunuz. Ben 8 dönüm arazime ekmiştim 20 tona yakın verim aldım. 10. Ayın sonuna kadar da hasadımız devam edecek. Biberimizin kilosunu 1,5 ila 2 liradan satıyoruz" dedi.

"3 bin dönüm araziden 15 bin ton verim aldık"

3 bin dönüm araziden 15 bin ton verim aldıklarını ifade eden Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "Biber Araban'da güzel oluyor. Salçalık, dolmalık, kurutmalık biberler yetiştiriyoruz. Yaklaşık 3 bin dönüm araziye biber ektik. Hem verimi hem de kalitesi çok güzel. Dönüme 5 tona yakın biber verimi alıyoruz. Araban ovasında yaklaşık 15 bin ton biber hasadı yapıldı. Bu biberleri hala gönderiyoruz. Salça fabrikalarına gidiyor. Çiftçimiz memnun sadece tüketici ile üretici arsındaki farklılıklar dışında çiftçimiz şu an memnundur" diye konuştu. - GAZİANTEP