Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 4.306.305.783 Ford Otosan 1.843.546.739 Türk Hava Yolları 1.456.738.397 Yapı ve Kredi Bankası 1.338.648.784 SASA Polyester 1.169.628.564 Kardemir (D) 1.156.516.066 Tüpraş 1.125.089.110 Şişe Cam 1.107.400.613 Ereğli Demir Çelik 1.089.499.164 Petkim 848.473.121 Akbank 801.252.624 Emlak Konut GMYO 762.996.227 Koç Holding 762.815.958 ASELSAN 717.448.214 Gübre Fabrikaları 522.117.389 İş Bankası (C) 427.540.695 Sabancı Holding 388.749.750 Koza Altın 386.569.936 Bim Mağazalar 382.375.969 Arçelik 362.349.444 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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