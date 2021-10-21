Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|4.306.305.783
|Ford Otosan
|1.843.546.739
|Türk Hava Yolları
|1.456.738.397
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.338.648.784
|SASA Polyester
|1.169.628.564
|Kardemir (D)
|1.156.516.066
|Tüpraş
|1.125.089.110
|Şişe Cam
|1.107.400.613
|Ereğli Demir Çelik
|1.089.499.164
|Petkim
|848.473.121
|Akbank
|801.252.624
|Emlak Konut GMYO
|762.996.227
|Koç Holding
|762.815.958
|ASELSAN
|717.448.214
|Gübre Fabrikaları
|522.117.389
|İş Bankası (C)
|427.540.695
|Sabancı Holding
|388.749.750
|Koza Altın
|386.569.936
|Bim Mağazalar
|382.375.969
|Arçelik
|362.349.444
Kaynak: AA
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