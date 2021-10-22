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Bursa Textile Show'da 3 günde 8 bin iş görüşmesi yapıldı - Son Dakika

Bursa Textile Show'da 3 günde 8 bin iş görüşmesi yapıldı

22.10.2021 14:42
Bursa Textile Show'da 3 günde 8 bin iş görüşmesi yapıldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde bu yıl altıncısı düzenlenen Bursa Textile Show sona erdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde bu yıl altıncısı düzenlenen Bursa Textile Show sona erdi.

Merinos AKKM'de gerçekleştirilen fuarı 3 gün boyunca yerli ve yabancı 4 bine yakın alıcı ziyaret etti. giysilik kumaş ve aksesuar ürünlerinin sergilendiği Bursa Textile Show'da Bursalı firmaların stantları ziyaretçi akınına uğradı. Fuara Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Ukrayna, Sırbistan ve Polonya'nın aralarında bulunduğu 30 farklı ülkeden yaklaşık 500 yabancı alıcı katıldı. Yabancı alıcılar, fuara katılan 111 Bursa firması ile görüşüp 2022-23 sonbahar/kış kumaş koleksiyonlarını inceleme imkanı buldu. Fuar süresince toplam 8 bin ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Her firmanın ortalama 75 iş görüşmesi yaptığı fuarda birçok sipariş anlaşmasına imza atıldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, oda olarak Türkiye'nin ihracata dayalı kalkınma hedeflerine en yüksek düzeyde katkı sağlamak adına çalıştıklarını vurguladı. Burkay, "Bursa'mız tekstil ve kumaş sektöründe kaliteli üretimi ve tasarımıyla uluslararası arenada önemli bir merkez. Şehrimizin sektördeki rekabetçiliğini güçlendirmek ve firmaları yeni müşteri kitleleri ile buluşturmak maksadıyla fuarcılık çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bursa Textile Show'u bu yıl 111 firmamızın iştirakiyle gerçekleştirdik. Firmalarımızın ürünlerinin yurt dışındaki potansiyel alıcıları, fuar komitemizin detaylı çalışmaları ile tek tek belirlenerek fuara davet edildi. 30 ülkeden 500'ü aşkın yabancı alıcı fuarımıza geldi. Bursa Textile Show'un başarısındaki en önemli faktör ziyaretçi profili. Ziyaretçi sayımızı ve niteliğini her geçen yıl artırarak Bursa'da tekstil sektöründe uluslararası büyük bir fuara ev sahipliği yapmak istiyoruz. İlk günden bu yana fuara sahip çıkan tekstil sektörü temsilcilerimize ve fuarımızın düzenlenmesine destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Bursa Textile Show'da 3 günde 8 bin iş görüşmesi yapıldı
Bursa Textile Show'da 3 günde 8 bin iş görüşmesi yapıldı
Bursa Textile Show'da 3 günde 8 bin iş görüşmesi yapıldı
Bursa Textile Show'da 3 günde 8 bin iş görüşmesi yapıldı
Bursa Textile Show'da 3 günde 8 bin iş görüşmesi yapıldı

Merinos, Polonya, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa Textile Show'da 3 günde 8 bin iş görüşmesi yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bursa Textile Show'da 3 günde 8 bin iş görüşmesi yapıldı - Son Dakika
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