Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,067870
|-0,04
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,077139
|-0,03
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,036649
|-0,02
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,081268
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,066102
|-0,51
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,094729
|-0,33
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,179931
|-0,33
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,158147
|-0,33
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,148732
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,020241
|-0,61
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,016992
|-0,39
|ZEM Katılım Katkı EYF
|0,028089
|-0,25
|Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF
|0,027739
|-0,22
|VEM Pera 2 Değişken Grup EYF
|0,024053
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,021957
|-0,30
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,024962
|-0,22
|HEM Katılım Standart EYF
|0,024607
|-0,19
|ZEM Katılım Standart EYF
|0,028600
|-0,16
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,051802
|-0,16
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi