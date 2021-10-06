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Helal Akreditasyon Kurumunun konferansında "helal belgelendirmede güven" konusu ele alındı - Son Dakika

Helal Akreditasyon Kurumunun konferansında "helal belgelendirmede güven" konusu ele alındı

06.10.2021 12:11
Helal Akreditasyon Kurumunun konferansında

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından düzenlenen "Helal Belgelendirmede Güvenin Küreselleştirilmesi" temalı uluslararası konferans başladı.

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından düzenlenen "Helal Belgelendirmede Güvenin Küreselleştirilmesi" temalı uluslararası konferans başladı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) proje finansmanı dahilinde yürütülen proje kapsamında organize edilen konferansın açılış oturumuna, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından üst düzey temsilciler katıldı. Konferans 2 gün sürecek.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geçmişten gelen standardizasyon, uygunluk değerlendirme ve akreditasyon alanlarındaki tecrübelerini diğer İslam ülkeleriyle paylaştığını ve küresel seviyede işleyen bir helal kalite altyapısının oluşmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını bildirdi.

Helal belgeli ürünlerin uluslararası ticaretinin kolaylaştırılması gerektiğini belirten Tuzcu, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) tarafından geliştirilen helal belgelendirme yaklaşımının en gerçekçi ve kapsayıcı çözüm olduğunu ifade etti.

Tuzcu, HAK'ın kuruluşundan bugüne kadar geçen kısa sürede sağladığı akreditasyon kararlarıyla 500'ün üzerinde helal belgesini akreditasyon güvencesi altına aldığı bilgisini verdi. Türkiye için asıl önemli olanın helal belgelendirmede güvenin sağlanması ve küreselleştirilmesi olduğuna işaret eden Tuzcu, HAK'ın akreditasyon faaliyetlerine ilave olarak eğitimler de düzenlediğini anlattı. Tuzcu, SMIIC ve HAK arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde HAK'ın bir eğitim üssü haline getirileceğini ve SMIIC helal kalite altyapısı alanında uzmanlaşmış insan kaynağına önemli katkılar sağlamaya devam edeceğini kaydetti.

Helal Akreditasyon Kurumu, Türkiye, İslam, Helal, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Helal Akreditasyon Kurumunun konferansında 'helal belgelendirmede güven' konusu ele alındı - Son Dakika Ekonomi


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