Üye Girişi
Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

01.11.2021 13:15
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,72 artışla 1.533,05 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,72 artışla 1.533,05 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,01 puan değer kazandı.

Cuma günü 1.522,04 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,50 puan ve yüzde 0,10 değer kazanarak 1.523,54 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.516,24, en yüksek ise 1.533,89 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,31, hizmetler endeksi yüzde 0,81, mali endeks yüzde 1,16 ve teknoloji endeksi yüzde 0,58 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 69'u yükseldi, 28'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Şişecam, Türk Hava Yolları, BİM, Sasa Polyester oldu.

Altının onsu 1.787,3 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,48, bileşik getirisi yüzde 18,24 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1570, sterlin/dolar paritesi 1,3660 ve dolar/yen paritesi 114,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 9,5170 liradan, avro 11,0160 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.787,3 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 artışla 84,2 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, dolar, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Muhsin Yazıcıoğlu ölümünde dikkat çeken detay! 13:05 Muhsin Yazıcıoğlu ölümünde dikkat çeken detay! "Beni öldürmek istiyorlar" demiş Hangi parti seçmeni nereden alışveriş yapıyor? Bu araştırma ilk kez yapıldı, işte sonuçlar 12:57 Hangi parti seçmeni nereden alışveriş yapıyor? Bu araştırma ilk kez yapıldı, işte sonuçlar Alkol kullananlara kötü haber! Biraya yeni zam geldi 12:29 Alkol kullananlara kötü haber! Biraya yeni zam geldi
Son Dakika! Türkiye ve ABD savunma bakanlığı heyetleri, F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı Washington'da yapacak 12:17 Son Dakika! Türkiye ve ABD savunma bakanlığı heyetleri, F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı Washington'da yapacak Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş 12:05 Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş Allahyar, performansıyla beğeni topladı! Satın alma ücreti çok gülünç 11:57 Allahyar, performansıyla beğeni topladı! Satın alma ücreti çok gülünç
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı 11:40 Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı 10:30 Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı

Son Dakika Haberleri
13:14 Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri yükseliyor
13:05 Muhsin Yazıcıoğlu ölümünde dikkat çeken detay! "Beni öldürmek istiyorlar" demiş
12:57 Hangi parti seçmeni nereden alışveriş yapıyor? Bu araştırma ilk kez yapıldı, işte sonuçlar
12:45 Edis, Zeynep Bastık'la sarmaş dolaş dansıyla ilgili ilk kez konuştu: Performans sergiledik
12:29 Alkol kullananlara kötü haber! Biraya yeni zam geldi
12:18 Rekabet Kurumu'nun kestiği "fahiş fiyat" cezaları borsayı etkiledi! Zincir marketler değer kaybetti
12:16 Son Dakika! Türkiye ve ABD savunma bakanlığı heyetleri, F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı Washington'da yapacak
12:04 Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş
12:00 Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın'ın yerine yeni isim belli oldu
11:58 Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri yükseliyor Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri yükseliyor         
13:15
Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor         
13:03
Edis, Zeynep Bastık'la sarmaş dolaş dansıyla ilgili ilk kez konuştu: Performans sergiledik Edis, Zeynep Bastık'la sarmaş dolaş dansıyla ilgili ilk kez konuştu: Performans sergiledik         
12:46
Rekabet Kurumu'nun kestiği Rekabet Kurumu'nun kestiği "fahiş fiyat" cezaları borsayı etkiledi! Zincir marketler değer kaybetti         
12:18
Doktorların teşhis koyamadığı 29 yaşındaki genç, bir ayda yatağa mahkum oldu Doktorların teşhis koyamadığı 29 yaşındaki genç, bir ayda yatağa mahkum oldu         
12:06
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi         
11:58
Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı         
11:40
Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak         
10:42
Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü         
10:24
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam         
08:21
Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler         
08:20
Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım         
08:16
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti         
21:27
Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı         
17:57
Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş         
16:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 13:22:08. #1.13#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement