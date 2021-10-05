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Sanal ofis Avrupa'ya Hollanda'dan açılacak - Son Dakika

Sanal ofis Avrupa'ya Hollanda'dan açılacak

05.10.2021 10:38
Sanal ofis Avrupa'ya Hollanda'dan açılacak, System.String[]

Pandemide kurulan şirket sayısındaki artışın sanal ofislerde talep patlamasına yol açtığı belirtildi.

Pandemide kurulan şirket sayısındaki artışın sanal ofislerde talep patlamasına yol açtığı belirtildi. Olmadık Ofis Yönetici Ortağı Gökhan Doğru, "Sanal ofisler, 5 yılda kat edecekleri mesafeyi 1 yılda aldı. Biz de Olmadık Ofis olarak son bir yılda yakaladığımız başarıyla globalleşme hedefimizi öne çektik. 2022'de yurt dışına açılmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Avrupa'ya Hollanda'dan açılacağız" açıklamasını yaptı.

Pandemiyle giderek yaygınlaşan uzaktan çalışma modelinin kendi şirketini kurmak isteyenleri bekledikleri fırsatla karşılaştırdığı belirtildi. Yüklü ofis maliyetleri nedeniyle şirket kurmaya çekimser yaklaşan girişimciler, sanal ofisler aracılığıyla kendi şirketlerini kurma olanağına erişti. TOBB verilerine göre, yılın ilk 7 ayında açılan şirket sayısı yüzde 13,8 artarak 61 bin 404'e yükseldi. Pandemi koşullarının girişimciliğin önünü açtığını belirten Olmadık Ofis Yönetici Ortağı Gökhan Doğru şunları söyledi:

"Sanal ofisler, kendi şirketini kurmak için doğru zamanı arayan girişimcilere büyük fırsat sundu. Öte yandan bu dönemde yaygınlaşan evden çalışma modeli de mevcut şirketleri, işlevini yitiren ofislerin yüksek maliyetleriyle karşı karşıya getirdi. Ofisini kapatan şirketler de sanal ofislere yöneldi. Her iki açıdan değerlendirildiğinde, sanal ofis sektörü son bir yılda olağanüstü bir büyüme gücüne ulaştı."

1 YILDA 5 KAT BÜYÜME

Esnek ofisler hakkında F&F Research tarafından küresel çapta yapılan bir araştırma, pazarın 2026'da 107 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağını gösteriyor. 'Esnek ofis' olarak adlandırılan pazarın, başkalarıyla paylaşılan özel ya da sanal ofislerle ortak çalışma alanlarını kapsadığını hatırlatan Doğru, "Şirketlere resmi kimlik kazandıran sanal ofislerin sunduğu yeni nesil çalışma kültürü giderek yaygınlaşırken sektörün de önü açılıyor. Olmadık Ofis olarak aylık yüzde 25'in üzerinde büyüme performansı sergileyerek 1 yıl içinde 5 kat büyüdük. Bu yüzden dünya standartlarına uygun hizmetlerimizi globalleştirme adımlarımızı hızlandırdık" dedi.

4'ÜNCÜ ŞUBE HOLLANDA'DA AÇILACAK

Kurulduktan sonraki 1 yıl içinde şube ve çalışan sayısını üçe katladıklarını belirten Doğru, "2021'de büyüme odaklı gaza bastık. Son 1 yılda 300'den fazla üyemizin 800'den fazla çağrısını başarıyla yanıtladık, 700'ün üzerinde postayı yönlendirdik. Güçlü iş birlikleriyle büyümede vites artırmayı sürdürüyoruz. 2022 yılında Hollanda'da 4'üncü şubemizi açarak Avrupa'ya açılacağız" diye konuştu.

FARK YARATAN HİZMETLERİ SUNANLAR ÖNE ÇIKIYOR

Sanal ofis pazarındaki hızlı büyümenin fark yaratan hizmetleri sunan şirketlere rekabet avantajı sağladığı belirtildi. Şirketlere sundukları sanal ofis deneyimini güçlü iş birliklerine dayalı farklı hizmetlerle desteklediklerini söyleyen Doğru sözlerine şunları ekledi:

"Girişimci Hızlandırma Merkezi Albaraka Garaj ve QNB Finansbank bünyesindeki QNBEYOND Hızlandırma Programı'nın yanı sıra, faturalandırma ve ödeme alma platformu Rimuut iş birliğiyle üyelerimizin iş süreçlerine verimlilik kazandırıyoruz. Dijital ürün ve hizmetlerini anında faturalandırmalarını ve her para biriminde anında ödeme almalarını sağlıyor, komisyon oranlarında yüzde 20 indirim fırsatı sunuyoruz. Hemen online satış yapmaya başlamak isteyen üyelerimizi e-ticaret uygulaması Goyomod ile buluşturuyor, yıllık ödemelerde yüzde 35 indirimden faydalanmalarını sağlıyoruz. Tüm bu hizmetlerimizle müşterilerimizin iş süreçlerini desteklerken onlara sürdürülebilir bir büyüme performansı kazandırıyoruz."

ALIŞILMIŞIN DIŞINDA SANAL OFİS DENEYİMİ

İstanbul'da Avrupa ve Anadolu Yakası ile Ankara Çankaya'da yer alan toplam 3 şubeyle hizmet verdiklerini vurgulayan Doğru, "Sanal ofis ve paylaşımlı ofis modellerinin en işlevsel özelliklerini bir araya getirerek sektöre alışılmışın dışında bir deneyim kazandırdık. Resmi iş adresi hizmetiyle şirketlere resmi bir kimlik kazandırıyoruz. Uzaktan ama evinden farklı bir lokasyonda çalışmak isteyenlere ve fiziksel toplantı mekanına ihtiyaç duyanlara, şubelerimizin kapılarını açıyoruz. Türkiye'nin ilk füzyon içecek mutfağında üretilen Olmadık Kahve reçeteleriyle mekansal deneyimi zenginleştiriyoruz" dedi.


Sanal ofis Avrupa'ya Hollanda'dan açılacak
Sanal ofis Avrupa'ya Hollanda'dan açılacak

Gökhan Doğru, Hollanda, Pandemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Sanal ofis Avrupa'ya Hollanda'dan açılacak - Son Dakika Ekonomi


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