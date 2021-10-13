Son dakika haber... Başkan Küpeli, Leblebicier ile sanayideki yeni yatırımları konuştu

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Vali Yardımcısı Okan Leblebicier'i ağırladı.

Ziyarette Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve bölgede yapılan yeni yatırımlar konusunda Vali Yardımcısı Okan Leblebicier'e bilgiler verdi. Başkan Küpeli, hem alt yapı projeleri hem de vizyoner projeler ile sanayiciye hizmet etmeye devam ettiklerini belirtti. Vali Yardımcısı Leblebicier ise Eskişehir'in ve Türkiye'nin gelişimi için yapılan projelere destek verdiklerini ve iş birliğini sürdüreceklerini aktardı.

"Ülkemizin en büyük OSB'sine Eskişehir sahip olacak"

"Sanayicilerden aldıkları güç ile hem sanayicilere, hem de Eskişehir'e ve Türkiye'ye hizmet etmeye devam ettiklerini kaydeden Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, "Göreve geldiğimiz günden bu yana vermiş olduğumuz sözleri tek tek hayata geçiriyoruz, inşallah aynı güç ve azimle çalışacağız, bize verilen görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz" dedi.

Kamulaştırma çalışmalarına da değinen Küpeli, Eskişehir OSB olarak hedeflerinin toplamda 50 milyon metrekareye ulaşmak olduğunu aktararak, "Mevcut OSB alanımız artık tamamen dolmuş durumda ve 1. Gelişme Bölgemizin de yaklaşık yüzde 60'ı yatırımcılara tahsis edilmiş halde. Kalkanlı ve Hasanbey'deki rezerv alanlarımızı yatırıma açmak için çok hızlı bir şekilde kamulaştırma çalışmalarına başladık. Kamulaştırma çalışmaları esnasında Eskişehir Valiliği'nin ve valilik yetkililerinin bizlere çok büyük destekleri ve yardımları oldu. Kamulaştırmanın her aşamasında bize çözüm üretip destek oluyorlar. Eskişehir yeni sanayi yatırımları açısından, ülkemizin en gözde merkezlerinden biri konumunda. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Mevcut OSB alanlarımız hızla doluyor ve rezerv alanlarımızı bir an önce yatırımcılara sunabilir hale gelmemiz gerekiyor. Eskişehir'e yatırım yapmak için gelen yatırımcıya, şimdi biraz bekle demek ki gibi lüksümüz yok. Yatırım alanlarımız sürekli hazır olmak durumunda. Bu nedenle hızlı bir kamulaştırma çalışmasına başladık. Binlerce insanın çalışacağı, milyonlarca dolarlık çok büyük yeni sanayi yatırımlarını hayata geçirmek için rezerv alanlarımızı Eskişehir Valiliği'nin desteğiyle hızla hazırlıyoruz. Bu konuda kendilerine destekleri için tekrar teşekkür ediyorum. Ülkemizin en büyük OSB'sine Eskişehir sahip olacak. Bize de bu yakışır. İlk etapta Eskişehir OSB'nin toplam alanını önce 40 milyon metrekareye ardından da 50 milyon metrekareye çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Eskişehir sanayisinin gelişimi için iş birliği içinde çalışacağız

Eskişehir Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, Eskişehir'in çok önemli bir sanayi kenti olduğunu söyledi. Leblebicier, valilik olarak şehrin potansiyelini ileriye taşıyacak projelere destek verdiklerini ifade ederek, "Eskişehir OSB hızlı bir gelişme gösteriyor. Bizler de Valilik yönetimi ve liderliğinde, Eskişehir'in potansiyelini daha ileriye taşımak, şehrimizin ve ülkemizin gelişimine katkı sunacak olan projelere destek veriyoruz. Eskişehir sanayisinin daha da gelişimi için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR