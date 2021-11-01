TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 87 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 8 ve 11 Kasım vadeli repo ihaleleri ile piyasaya sırasıyla 59 milyar 999 milyon 999 bin 982 lira ve 26 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.

İhalelere 193 milyar 710 milyon liralık teklif geldi.

İhalelerde basit faiz yüzde 16, bileşik faiz ise 8 Kasım vadelide yüzde 17,32, 11 Kasım vadelide yüzde 17,31 seviyesinde gerçekleşti.