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Techxtile Start-up Challenge başvuruları 31 ekim'e kadar uzatıldı - Son Dakika

Techxtile Start-up Challenge başvuruları 31 ekim'e kadar uzatıldı

26.10.2021 10:30
Techxtile Start-up Challenge başvuruları 31 ekim'e kadar uzatıldı

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin (UTİB) tekstil ve hazır giyim sektörlerinde inovasyon kültürünü oluşturmak ve yeni fikirleri sektöre kazandırmak amacıyla başlattığı girişimcilik programı TechXtile Start-Up Challenge'da başvurular girişimcilerden gelen talep üzerine 31 Ekim tarihine...

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin (UTİB) tekstil ve hazır giyim sektörlerinde inovasyon kültürünü oluşturmak ve yeni fikirleri sektöre kazandırmak amacıyla başlattığı girişimcilik programı TechXtile Start-Up Challenge'da başvurular girişimcilerden gelen talep üzerine 31 Ekim tarihine kadar uzatıldı.

13 Eylül'de başladığına dikkat çeken UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, proje hazırlayan adayların pandemi nedeniyle hazırlık çalışmalarının aksadığını belirterek ek süre istediklerini, bunu dikkate alarak süreyi uzattıklarını söyledi. TechXtile Start-Up Challenge'a 18 yaşını doldurmuş herkesin başvurabileceğini belirten Engin,"Vereceğimiz eğitimlerle kendisini geliştirmek isteyen, projesini melek yatırımcılar ve Start-Up geliştiricileri ile buluşturmayı amaçlayan ve geleceğini planlama hedefi olan tüm girişimcilerimizi bekliyoruz" dedi. TechXtile Start-Up Challenge başvurularının tamamlanmasının ardından, eğitim ve değerlendirme süreçlerine geçilecek. Dereceye girenlerin açıklanacağı ödül töreni ise 9 Aralık 2021 günü hibrit olarak Bursa'da gerçekleştirilecek.

Ödüller 2 kategoride verilecek

Girişimleri henüz fikir aşamasında olan projelerin yarışacağı Fikir Aşaması Girişimci Kategorisi (Level Up), fikir aşamasını geçmiş, ticarileşme ve ölçeklenme potansiyeline sahip ürün veya hizmeti geliştirmiş girişimcilerin yarışacağı Hizmet Geliştirmiş Girişimci Kategorisi (Scale Up) olmak üzere iki kategoride verilecek. Kadın Girişimci Özel Ödülünün de verileceği programda finale kalan tüm girişimcilerin 1 yıl süresince Ventures & Mentors League CEO'su Ufuk Batum'un vereceği profesyonel mentorlük desteğinden faydalanabilecekler, Techxtile 'da diğer ödüller ise şöyle sıralanıyor:

Level up ödülleri:

Dereceye giren ilk 3 girişimciye;

-Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Online Eğitim ve Mentorluk Desteği

-Orbis Vista'dan Patent Başvuru Desteği

-Yatırım ağları ile networking ve yatırımcılara pitching yapma imkanı

-Yeni şirket kurma ödülü ile yeni kurulan şirketin 1 yıllık muhasebe desteğinin sağlanması ve bir yıllık ofis kira giderinin karşılanması*

*Ofis kira desteğinin azami sınırı net asgari ücret tutarındadır. Şirketin home-office kullanması durumunda bu tutarın 1/3'ü ödenecektir.

-TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Programı dahilinde girişimci ekiplerin hibe desteği almaları için seçilecek 3 katılımcıya, Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin eğitim ve mentorluk hizmeti BİGG ULUKOZA hızlandırma programına katılım imkanı*

*Bu ödüller girişimci, akademisyen veya ekibin şartlarının uygun ve yeterli olması koşuluyla verilecektir.

-PEN Yazılım Cloud Ödülleri

-UTİB-BUSİAD iş birliği çerçevesinde, TechXtile Start-Up Challenge Level-Up kategorisinden ilk 3 finalistlerimize BUSİAD tarafından Endüstri 4.0 Danışmanlığı

UTİB-BOSİAD iş birliği çerçevesinde, TechXtile Start-Up Challenge Level-Up kategorisinden ilk 3 finalistimize,

Bursa OSB ve BOSİAD ortaklığında yayınlanan Sinerji dergilerinde projelerini ve kendilerini tanıtma imkanı.

Finale kalan ilk 3 proje sahibine sanayicilerle birebir tanışma ve networking imkanı.

3 projeye içeriklerine göre sanayimizdeki firmaların Ar-Ge merkezleri ve laboratuvarlarında desteği; ürünlerin veya hizmetlerin geliştirilmesinden ticarileştirilmesine kadar süreçlerde destek fırsatı.

Scale up ödülleri:

Kategori Birincisi Özel Ödülü: Birinci olan proje sahibine, iş dünyası ve potansiyel yatırımcıların takip ettiği ulusal mecralarda görünürlük imkanı sağlayacak medya iletişim paketi.

Dereceye Giren İlk 3 Girişimciye;

-Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Online Eğitim ve Mentorluk Desteği

-Orbis Vista'dan Patent Başvuru Desteği

-Yatırım ağları ile networking ve yatırımcılara pitching yapma imkanı

-Girişimcilere Bursa Tekstil Sanayici ve Yatırımcılarına Projelerini Sunma İmkanı

-Şirketin 1 Yıllık Muhasebe Desteğinin Sağlanması ve bir yıllık ofis kira giderinin karşılanması

-TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Programı dahilinde girişimci ekiplerin hibe desteği almaları için seçilecek 3 katılımcıya, Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin eğitim ve mentorluk hizmeti BİGG ULUKOZA hızlandırma programına katılım imkanı*

*Bu ödüller girişimci, akademisyen veya ekibin şartlarının uygun ve yeterli olması koşuluyla verilecektir.

-PEN Yazılım Cloud Ödülleri

UTİB-BUSİAD iş birliği çerçevesinde, TechXtile Start-Up Challenge Level-Up kategorisinden ilk 3 finalistlerimize BUSİAD tarafından Endüstri 4.0 Danışmanlığı

UTİB-BOSİAD iş birliği çerçevesinde, TechXtile Start-Up Challenge Level-Up kategorisinden ilk 3 finalistimize:

Bursa OSB ve BOSİAD ortaklığında yayınlanan Sinerji dergilerinde projelerini ve kendilerini tanıtma imkanı.

Finale kalan ilk 3 proje sahibine sanayicilerle birebir tanışma ve networking imkanı.

3 projeye içeriklerine göre sanayimizdeki firmaların Ar-Ge merkezleri ve laboratuvarlarında desteği; ürünlerin veya hizmetlerin geliştirilmesinden ticarileştirilmesine kadar süreçlerde destek fırsatı.

Kadın girişimci özel ödülleri:

-Yeni şirket kurma ödülü ile şirketin 1 yıllık muhasebe desteğinin sağlanması ve bir yıllık ofis kira giderinin karşılanması

-ARYA Kadın Girişimci Platformu'na 1 Yıllık Üyelik

-İş Atölyeleri'ne Öncelikli Davet

-Yılda Bir Kere Düzenlenen Arya Shopping Fest'e Davet

-Mentor Check-Up Programına Katılım İmkanı

-Shopping Fest Öncelikli & Ücretsiz Stant Açma

-Sözü Olan Kadınlar Söyleşi Serisine Katılım İmkanı

-Dönüştüren Kadınlar Ödül Gecesine İndirimli Katılım İmkanı

-Girişimci Gelişim Eğitimleri - BURSA

Techxtile Start-up Challenge başvuruları 31 ekim'e kadar uzatıldı
Techxtile Start-up Challenge başvuruları 31 ekim'e kadar uzatıldı

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği, Girişimcilik, Bursa, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Techxtile Start-up Challenge başvuruları 31 ekim'e kadar uzatıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Techxtile Start-up Challenge başvuruları 31 ekim'e kadar uzatıldı - Son Dakika
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