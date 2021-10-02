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Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Arslantürk, Genel Kurulda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Arslantürk, Genel Kurulda konuştu Açıklaması

02.10.2021 15:39
Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Arslantürk, Genel Kurulda konuştu Açıklaması, System.String[]

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, fındık ihracatını artırmak için üretim ve kalitenin önemli olduğunu söyledi.

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, fındık ihracatını artırmak için üretim ve kalitenin önemli olduğunu söyledi.

Trabzon Ticaret Borsası Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, fındık sektörünün çatı örgütü olarak da bilinen Ulusal Fındık Konseyi Olağan Genel Kurul Toplantısı, Trabzon Ticaret Borsası Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleşti.

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük'ün başkanlığını yaptığı divan heyetinde Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ve Ortahisar Ziraat Odası Başkanı Mustafa Bekar yer aldı.

Kongrenin açılışında konuşan Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, fındıkta ana hedefin üretmek ve kaliteyi artırmak olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hem üretici, hem de ihracatçı olarak her daim işimiz fındık olmuştur, olacaktır da. Sektörde bir bütün halinde ortak akıl ile hareket etmeliyiz. Üretim ile kaliteyi arttırarak sürdürülebilir bir tarım politikası uygulayabilirsek, bugün ihracattan kazandığımız 2-2,5 milyar doların üzerine çok rahatlıkla çıkıp yılda 4-5 milyar dolar döviz sağlayabiliriz. Onun için ne rekolteyi, ne fiyatı konuşmak yerine üretimi artırmanın çabası içinde olmalıyız."

Genel Kurulda, Ulusal Fındık Konseyinin tarım, ticaret, sanayi, araştırma ve meslek kuruluşları ile üretici, tüccar ve sanayici gruplarından oluşan 5 ayrı meslek grubundaki delegelerin seçimi yapıldı.

Üyelerin oylarıyla belirlenen 15 delegenin 9 Ekim'de Ankara'da toplanarak yönetim, denetim ve bilim kurulu üyelerini seçeceği bildirildi.

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Arslantürk, Genel Kurulda konuştu Açıklaması
Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Arslantürk, Genel Kurulda konuştu Açıklaması

Giresun, Trabzon, Ticaret, Fındık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Arslantürk, Genel Kurulda konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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