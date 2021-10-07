Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) öncülüğünde, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri ve İTÜ Mezunlar Derneği Kuzey Kıbrıs desteği, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi ile İTÜ ARI Teknokent iş birliğinde "Yenilikçi Girişimcilik ve Kuluçka Programı" hayata geçiyor.

DEİK açıklamasına göre, DEİK/Türkiye-KKTC İş Konseyi'nin çalışmaları kapsamında hayata geçen "Yenilikçi Girişimcilik ve Kuluçka Programı" ile KKTC'de girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, yenilikçi ürün ve fikirlerin ticarileşmesine fırsat tanıtılması ve girişimcilerin uluslararası pazarlarda yer almalarına destek olunması amaçlanıyor.

Üniversitelerin girişimcilik kuluçka merkezleri arasında dünyada ilk 5'te yer alan İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi'nde girişimcilere açık ofis, mini MBA/girişimcilik eğitimi, satış koçluğu, teknik altyapı desteği, laboratuvar kullanım imkanı, laboratuvar sarf malzemeleri desteğinin yanı sıra aralarında alanında uzman iş dünyası ve akademiden 500'ü aşkın gönüllü mentor desteği sağlanıyor. Yenilikçi Girişimcilik ve Kuluçka Programı'na katılmak isteyen girişimciler, "www.kktckulucka.com" adresinden 18 Ekim'e kadar başvuruda bulunabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEİK/Türkiye-KKTC İş Konseyi Başkanı Nazım Hikmet, şunları kaydetti:

"DEİK/Türkiye-KKTC İş Konseyi olarak, karşı kanat kuruluşumuz Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile birlikte uzun zamandır iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Teknoloji ve yenilikçilik odaklı ürün ve fikirlerin geliştirilmesi ve bu fikirlerin yatırımcılar ve dış pazarlarla buluşturmasına destek olmak için hazırlanan proje ile 18-40 yaş arası, teknolojik ve yenilikçi iş fikirleri olan, üniversite öğrencilerini, mezunları ve diğer girişimcilerin programa katılmasını amaçlıyoruz.

KKTC'de girişimcilik ekosistemini güçlendirmek, yenilikçi ürün ve fikirlerin ticarileşmesine fırsat tanınmasını amaçlayan bu programda, katılımcıların 'İTÜ Çekirdek Girişimcilik Eğitimi', 'Mentor Görüşmeleri', 'Yatırımcı Buluşmaları' ve 'İTÜ Çekirdek Big Bang'e Katılım' fırsatını değerlendireceklerini öngörüyoruz. DEİK/Türkiye-KKTC İş Konseyi'mizin öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz bu proje sayesinde, tüm paydaşlar ile beraber uzun soluklu bir yola çıktık. Buradaki esas arzumuz ise projenin devamlılığını sağlayarak gönül bağımız olan KKTC ile ilişkilerimizi daha da üst seviyeye çıkarmak."

"Dünyadaki yerimize ayrı bir ivme kazandıracak"

KTTO Başkanı Turgay Deniz ise DEİK/Türkiye-KKTC İş Konseyi'nin çalışmaları kapsamında hayat bulan bu önemli projenin KKTC'de girişimcilik ekosisteminin güçlenmesine katkı sağlamasının yanı sıra ticari başarı potansiyeli yüksek iş fikirlerinin hayata geçirilmesine, yatırımcılara ve uluslararası pazarlara erişimlerine de destek olacağını belirtti.

Deniz, "Küreselleşen dünya düzeninde ülkelerin kalkınmasında ve ekonomisinde girişimcilik önemli bir değer. Teknoloji ve yenilikçilik odaklı girişimlere fikir aşamasından, kurumsallaşma safhasına kadar destekler sağlayacak olan bu projenin hayata geçmiş olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş da Kıbrıs'ta yenilikçilik girişimcilik ekosistemi oluşturmak amacıyla iş ortaklarıyla birlikte çok önemli bir programı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"KKTC'de bir kuluçka projesini hayata geçirmek, girişimcilik ekosistemini güçlendirmek, yenilikçi ürün ve fikirlerin ticarileşmesine fırsat tanımak ve girişimcilerin finansman ve yatırımcılara erişimini kolaylaştırmak, uluslararası pazarlarda yer almalarına destek olmak amacıyla çıktığımız bu yolda girişimcileri İTÜ Çekirdek'e davet ediyoruz. Programımız kapsamında seçilen girişimciler Big Bang sahnesinde 54 milyon TL'yi aşkın ödül, nakit ve yatırımdan faydalanma şansı elde edecek. Akabinde İTÜ Çekirdek Kuluçka Programı'na dahil olarak birebir koçluk, danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra İTÜ Çekirdek'te ofis gibi büyüme süreçlerini hızlandıracak haklara sahip olacak."

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (DAÜ-GİMER) adına değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Mustafa Tümer ise, "KKTC için çok önemli bir yere sahip olacak bu projede yer almak heyecan verici. Girişimcilik Merkezi (GİMER) kapsamında dünyadaki en iyi üniversitelerden birisi olarak en üst seviyede katkı sunacağız. Proje kapsamında verilecek bu önemli hizmet, yenilikçi fikir ve girişimlerin dünyaya açılması için önemli bir mihenk taşı olacak. Projenin tüm ülke vatandaşı öğrencilerine açık olması küreselleşen dünyada öğrencilerimize büyük katkı sağlayacak ve dünyadaki yerimize ayrı bir ivme kazandıracak." değerlendirmesinde bulundu.