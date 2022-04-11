Ekrem İmamoğlu'ndan zam açıklaması: Belediyeler zam yapmanın sebebi değil sonucudur - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'ndan zam açıklaması: Belediyeler zam yapmanın sebebi değil sonucudur

11.04.2022 14:27

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar yemeğinde toplumun her kesimlerinden gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu ulaşım zammı hakkında, "Bizim elimizde değil. Belediyeler, zam yapmanın sebebi olamaz. Biz sonucuz. Yani bu ülkede, enflasyonun artışının sebep belediye değildir. Bu ülkede akaryakıtın artışının sebebi belediye değildir" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, imam hatip lisesi mezunlarından üniversite öğrencilerine, işsiz gençlerden esnaflık yapana kadar farklı toplum kesimlerinden 28 gençle dün iftar sonrasında çay sohbeti yaptı. Balat'taki Haliç Sosyal Tesisleri'ndeki sohbet yaklaşık iki saat sürdü. "Gençlerin üretiminden, enerjisinden, becerilerinden, zekasından, gençliğinden, her şeyinden bu kente ve bu ülkeye fayda üretmemiz lazım" diyen İmamoğlu, çocuklar ve gençlerle diyaloğu yaşamının her alanında uygulamaya çalıştığının altını çizdi.

İmamoğlu gençlerin sorularını yanıtlarken şu vurguları yaptı:

İNDİRİM YAPMASAYDIK ÖĞRENCİ ABONMANI 109 LİRA DEĞİL 250 LİRA OLACAKTI: Göreve gelir gelmez, 80 lira olan abonmanı 40 liraya indirdik. Kimsenin aklında bu yoktu. Bugün 109 lira. Ama bizim göreve geldiğimiz günle bugün arasında, akaryakıt aslında üç katı. Biz o indirimi yapmasaydık, aslında 80 lira olsaydı ulaşım, bugün ulaşım abonmanı 250 lira olacaktı. Dolayısıyla ve inanın ki Türkiye'deki en ucuz abonman kartı İstanbul'da.

Ekrem İmamoğlu'ndan zam açıklaması: Belediyeler zam yapmanın sebebi değil sonucudur

MİLLETLE DALGA GEÇMEYİN: Peki niçin zam yaptık? Bizim elimizde değil. Belediyeler zam yapmanın sebebi olamaz. Biz, sonucuz. Yani bu ülkede, enflasyonun artışının sebep belediyeler değildir. Bu ülkede, akaryakıtın artışının sebebi belediye değildir. Bu ülkede, elektrik zammının sebebi belediye değildir. Bunların hepsi, ekonomi yönetiminin sonucudur. Ekonomiyi kim yönetiyor? Bu ülkenin hükümeti yönetiyor. Biz, mecbur kalıyoruz. Memleketi zora sokan, hükümetin kendisi. Şimdi, 'Gençlere yapılan bu zammı İBB'nin karşılaması için önerge vereceğiz' diye açıklama yapanlar var orada. Onu yapacağına, git kardeşim mazot fiyatında indirim yap. Ya da mazottan, toplu taşımada ÖTV alma veya benzinden ÖTV alma. Ben, sadece gençlere değil, bu ülkenin her insanına bunu yansıtayım. Böyle kandırmaca akıllarla milletle dalga geçmeyin.

Ekrem İmamoğlu'ndan zam açıklaması: Belediyeler zam yapmanın sebebi değil sonucudur
YORUMLAR (1)
  • Erkan Çaçen: Sen var sen başkası yaptığında yargıla sen yapınca mubah ki acımasızca senin lakayt tavırlarında senin sonun olacak bunu unutma Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Ekrem İmamoğlu, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekrem İmamoğlu'ndan zam açıklaması: Belediyeler zam yapmanın sebebi değil sonucudur - Son Dakika


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