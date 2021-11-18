Üye Girişi
Ekrem İmamoğlu'ndan sabit saat açıklaması - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu'ndan sabit saat açıklaması

18.11.2021 10:19

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda sabit saat uygulamasından bir an önce vazgeçilerek yaz/kış saatine geçilmesi gerektiğine vurgu yapmıştı. Konuyla ilgili yeni bir paylaşım daha yapan İmamoğlu, "Gördüm ki, sabit saat uygulamasından herkes şikayetçi. Bu konuda binlerce mesaj aldım. Konuyu takip edecek, gündemde tutmak için çaba sarf edeceğim. Hep beraber, desteklerinizle bu garabeti değiştireceğimize inanıyorum. Kimse, milletten güçlü değildir" dedi.

Türkiye'de kış mevsiminin gelmesiyle birlikte çok sayıda öğrenci ve veli karanlıkta okula gidip gelmeleri nedeniyle sabit saat uygulamasından şikayetçi olurken, vatandaşlar sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla tepkilerini dile getiriyor.

"MİLLİ MAÇLARI İZLEMEK İÇİN BİLE GECE YARILARINA KADAR BEKLEMEK GEREKİYOR"

Konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım da geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gelmişti. Sabit saat uygulamasından bir an önce vazgeçilerek yaz/kış saatine geçilmesi gerektiğine vurgu yapan İmamoğlu, "Hiçbir tasarrufa yol açmadığı gibi vatandaşların güne karanlıkta başlamalarına, çocukların okula karanlıkta gitmesine, milli maçları izlemek için bile gece yarılarına kadar beklemek gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

'Binlerce şikayet mesajı aldım' diyen İmamoğlu: Sabit saat uygulamasını değiştireceğimize inanıyorum

"BU GARABETİ DEĞİŞTİRECEĞİMİZE İNANIYORUM"

İBB Başkanı İmamoğlu, sabit saat uygulamasından vazgeçilmesi gerektiğine ilişkin yeni bir paylaşımda daha bulundu. Uygulamadan herkesin şikayetçi olduğunu ve bu konuda binlerce mesaj aldığını belirten İmamoğlu, "Konuyu takip edecek, gündemde tutmak için çaba sarf edeceğim. Hep beraber, desteklerinizle bu garabeti değiştireceğimize inanıyorum. Kimse, milletten güçlü değildir" dedi.

'Binlerce şikayet mesajı aldım' diyen İmamoğlu: Sabit saat uygulamasını değiştireceğimize inanıyorum
Ekrem İmamoğlu'ndan sabit saat açıklaması

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekrem İmamoğlu'ndan sabit saat açıklaması - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (2)
500

Son Dakika

İddia: ABD Savunma Bakanı Suriye'de Mazlum Abdi ile görüşecek 10:46 İddia: ABD Savunma Bakanı Suriye'de Mazlum Abdi ile görüşecek İstanbul Havalimanı'nda midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç hayatını kaybetti 10:42 İstanbul Havalimanı'nda midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç hayatını kaybetti Son dakika gündem haberleri! Gündemdeki güncel olaylar 10:36 Son dakika gündem haberleri! Gündemdeki güncel olaylar
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? 10:27 Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Yargı dizisinde yeni yüz 09:56 Yargı dizisinde yeni yüz Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına Demirtaş'tan yanıt: Yürekten destekliyorum 09:33 Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına Demirtaş'tan yanıt: Yürekten destekliyorum
Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı 08:47 Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri 07:15 Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri

Son Dakika Haberleri
10:46 İddia: ABD Savunma Bakanı Suriye'de Mazlum Abdi ile görüşecek
10:44 TSK Irak'ın kuzeyinde 5 terörist daha öldürüldü
10:42 Erdoğan'ın "50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor" Karamollaoğlu'ndan cevap: Ne söylemişim de doğru değil
10:35 Son dakika gündem haberleri! Gündemdeki güncel olaylar
10:29 Yeniden kapanma gündemde mi? Sağlık Bakanı Koca yanıtladı
10:28 Döviz alımında düzenleme: Artık kimlik zorunluluğu yok
10:26 Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?
10:25 Aziz dizisi: Ve Atatürk sahneye çıkıyor
10:19 Ekrem İmamoğlu'ndan sabit saat açıklaması
10:15 Tartıştığı genci öldürdü, tam yakalanacakken kendi kafasına sıktı
Kanada yüzyılın felaketini yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, kayıp vatandaşlar var Kanada yüzyılın felaketini yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, kayıp vatandaşlar var         
10:54
TSK: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist daha öldürüldü TSK: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist daha öldürüldü         
10:44
Erdoğan'ın "50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor" Karamollaoğlu'ndan cevap: Ne söylemişim de doğru değil Erdoğan'ın "50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor" Karamollaoğlu'ndan cevap: Ne söylemişim de doğru değil         
10:42
Yeniden kapanma gündemde mi? Sağlık Bakanı Koca yanıtladı Yeniden kapanma gündemde mi? Sağlık Bakanı Koca yanıtladı         
10:29
Tartıştığı genci öldürdü, tam yakalanacakken kendi kafasına sıktı Tartıştığı genci öldürdü, tam yakalanacakken kendi kafasına sıktı         
10:16
Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem         
09:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çeken İsrailli çift serbest bırakıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çeken İsrailli çift serbest bırakıldı         
08:51
"Fethullah Gülen öldü" iddiasıyla ilgili AA Washington muhabirinden çarpıcı paylaşım: Polise henüz intikal etmemiş olabilir "Fethullah Gülen öldü" iddiasıyla ilgili AA Washington muhabirinden çarpıcı paylaşım: Polise henüz intikal etmemiş olabilir         
07:23
Ronaldo'nun sevgilisinden Messi'ye kalpli sosyal medya mesajı: Aman duymasın Ronaldo'nun sevgilisinden Messi'ye kalpli sosyal medya mesajı: Aman duymasın         
01:21
Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz         
01:16
Belediyenin eğitim destek evinde büyük skandal! Annenin şüphesi cinsel istismarı gün yüzüne çıkardı Belediyenin eğitim destek evinde büyük skandal! Annenin şüphesi cinsel istismarı gün yüzüne çıkardı         
23:43
Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu         
21:42
Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım? Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım?         
18:36
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!         
17:10
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?         
16:41
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı         
15:31
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 10:59:28. #1.13#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'ndan sabit saat açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement