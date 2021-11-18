Ekrem İmamoğlu'ndan sabit saat açıklaması

Türkiye'de kış mevsiminin gelmesiyle birlikte çok sayıda öğrenci ve veli karanlıkta okula gidip gelmeleri nedeniyle sabit saat uygulamasından şikayetçi olurken, vatandaşlar sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla tepkilerini dile getiriyor.

"MİLLİ MAÇLARI İZLEMEK İÇİN BİLE GECE YARILARINA KADAR BEKLEMEK GEREKİYOR"

Konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım da geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gelmişti. Sabit saat uygulamasından bir an önce vazgeçilerek yaz/kış saatine geçilmesi gerektiğine vurgu yapan İmamoğlu, "Hiçbir tasarrufa yol açmadığı gibi vatandaşların güne karanlıkta başlamalarına, çocukların okula karanlıkta gitmesine, milli maçları izlemek için bile gece yarılarına kadar beklemek gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

"BU GARABETİ DEĞİŞTİRECEĞİMİZE İNANIYORUM"

İBB Başkanı İmamoğlu, sabit saat uygulamasından vazgeçilmesi gerektiğine ilişkin yeni bir paylaşımda daha bulundu. Uygulamadan herkesin şikayetçi olduğunu ve bu konuda binlerce mesaj aldığını belirten İmamoğlu, "Konuyu takip edecek, gündemde tutmak için çaba sarf edeceğim. Hep beraber, desteklerinizle bu garabeti değiştireceğimize inanıyorum. Kimse, milletten güçlü değildir" dedi.