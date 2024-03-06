Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan savunma sanayii yatırımlarının başlatılmasını bekliyor

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan Elazığ'a savunma sanayii yatırımlarının başlatılması müjdesini bekliyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında bugün Elazığ'a geliyor. Cumhuriyet Meydanı'nda saat 15.30'da halka seslenecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ adına birtakım taleplerde bulunduklarını ifade eden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Elazığ'a olan yakın ilgisini ve sevgisini bildikleri için bu talepleri dikkate alacağına inandıklarını dile getirdi. Elazığ insanının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vefasını AK Parti'nin kurulduğu günden beri gösterdiğini ve her dönem en üst seviyede destek verdiğini ifade eden Alan, şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Ocak 2020 yaşanan depremden saatler sonra ilimize gelmesi, acılarımıza ortak olması ve yaraların en kısa sürede sarılması talimatları, bu sevginin en önemli göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremi sonrasında da Elazığ'ımıza gerekli destekleri vermiş ve şehrimizin başta üretim ve istihdam olmak üzere normal hayata dönmesi adına önemli adımların atılmasını sağlamıştır. Savunma sanayii şirketlerinden olan TÜYAR ileri teknoloji çip paketleme, STM firması ise duvar arkası radar görüntüleme üretim tesislerini Elazığ'a kuracaklarını ifade etmişlerdi. Yine bu kapsamda Türkiye'nin önde gelen yazılım şirketi HAVELSAN'ın Elazığ'da yazılım kampüsü oluşturacağı açıklanmıştı. Hem 24 Ocak 2020 hem de 6 Şubat 2023 depremlerini yaşayan ve birçok alanda önemli kayıplar yaşayan Elazığ'ı yeniden ve kısa sürede ayağa kaldıracak bu yatırımların ilimize yapılacak olmasından şehir adına büyük memnuniyet duyduk. Diğer illerimizde başlatılan savunma sanayii yatırımlarına rağmen ilimizde yapılacağı açıklanan yatırımlarla ilgili henüz bir adım atılmamıştır. Her zaman Elazığ'a pozitif ayrımcılık uyguladığına şahit olduğumuz ve şükran duyduğumuz Cumhurbaşkanımızdan savunma sanayii yatırımlarının yakın zamanda başlatılacağı müjdesini bugün Elazığ'a vermesini bekliyoruz."
Lojistik merkezi talebi
Elazığ'a lojistik merkez kurulması talepleri de olduğunu belirten Alan, "Bilindiği gibi tüm bilim insanları Tunceli ve Bingöl illerimizde büyük yıkımlara sebebiyet verebilecek bir depremin yaşanabileceğini sıklıkla dile getiriyorlar. Rabbim böylesi bir felaketi yaşatmasın ama yaşandığı takdirde bu bölgeye en yakın şehir olarak Elazığ, devletimizin imkanlarını ulaştırabilecek ve yardıma koşacak ilk şehir konumundadır. Ancak bu depremin olumsuzluklarının kısa sürede giderilmesi amacıyla ilimizin ekonomik anlamda güçlü olması gerekmesiyle birlikte özellikle ihtiyaç duyulan malzemelerin etkin bir organizasyon aracılığıyla kısa sürede afet bölgelerine ulaştırılması için lojistik bir merkeze ivedilikle ihtiyaç duyulmaktadır. Odamız öncülüğünde valilik, belediye ve diğer paydaşlarımızla birlikte ilgili bakanlıkların da desteğiyle Elazığ'a lojistik merkez yapılması hususunda Cumhurbaşkanımızdan desteklerini talep ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın da Elazığ'ın taleplerine kayıtsız kalmayacağını biliyor ve kendisine teşekkür ediyoruz" dedi. - ELAZIĞ
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