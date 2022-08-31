ETSO Başkanı Arslan TOGG'u inceledi - Son Dakika
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ETSO Başkanı Arslan TOGG'u inceledi

31.08.2022 14:15
ETSO Başkanı Arslan TOGG'u inceledi

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Asilhan Arslan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte yerli üretim olan TOGG'un Gemlik üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Asilhan Arslan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte yerli üretim olan TOGG'un Gemlik üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa başkanları ile birlikte TOGG'un üretim aşamasından başlayıp geldiği noktayı inceledi. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ise tesislere katılım sağlayan oda ve borsa başkanlarına TOGG otomobili ve e-mobilite sistemi hakkında bilgiler verdi.

Türkiye'nin 60 yıl önce yarım kalan, yerli ve milli otomobil üretme rüyasını Bursa'da gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bu tarihi girişim, 29 Ekimde kapılarını açıyor ve fabrikada üretim resmen başlıyor. 2023'ün ilk çeyreğinde de ise yurt içinde satışa çıkıyor. Yani çok yakında Bursa caddelerinde, TOGG'u görmeye başlıyoruz. Bursa, bizlere Osman Gazi'nin emaneti olan bir şehirdir. Tarihimize kaynaklık etmiş, ekonomimize değer katmış, ülkemiz için daima değer üreten bir şehirdir. Anadolu'nun sanayileşmesi de buradan başlamış, Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgesi, 1960'lı yıllarda Bursa TSO liderliğinde hayata geçmiştir. Bugün de nitelikli insan kaynağı, AR-GE ve inovasyon odaklı, yüksek katma değere sahip üretimi, lojistik imkanları ve ileri teknolojiye dayalı ihracat yapısıyla Türkiye ekonomisinin lokomotifi haline gelmiştir. Otomotiv, makine ve tekstil başta olmak üzere pek çok sektörde Türkiye'nin üretim merkezine dönüşmüştür. İşte tüm bunların bir sonucu olarak, 60 yıl önce yarım kalan, yerli ve milli otomobil üretme rüyamızı da, Bursa'da gerçekleştiriyoruz. Bu tarihi girişim, 29 Ekimde kapılarını açıyor ve fabrikada üretim resmen başlıyor" dedi.

Türkiye'nin otomobili TOGG'un geldiği noktanın ülkemiz ve iş dünyası adına gurur verici olduğunu belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, "Türk iş dünyası üretimin her alanında dünya ile rekabet edebilirliğini bu yatırımla ve ortaya çıkan ürünle bir kez daha göstermiştir. TOGG 29 Ekimden sonra seri üretime geçiyor. 2023 yılı ilk yarısında ise artık ülke genelinde yollarda olacak. Vatandaşlarımızın çok büyük ilgi göstereceğine inanıyorum. Çünkü TOGG yeni nesil bir otomobil olarak gerçekten göz kamaştırıcı bir tasarıma ve donanıma sahip. Yerli ve milli üretim olan Türkiye'nin otomobilini inceleme fırsatı bulduğumuz için gurur duyduk" diye konuştu. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Türkiye, Elazığ, Bursa, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ETSO Başkanı Arslan TOGG'u inceledi - Son Dakika

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