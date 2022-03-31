Elbistan'daki arıcılara 25 ton "besleme şekeri" desteği - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçedeki çeşitli mahallelerde arıcılık yapan 96 kişiye, 25 ton kristal toz şeker dağıtımı yapıldı.

Şeker dağıtım programına Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, Kahramanmaraş Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Güzel ve arıcılar katıldı.

Burada bir değerlendirme yapan Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, ilçedeki 96 arıcıya, kovan sayısına göre belirlenen 25 ton şeker dağıtımı yapıldığını söyledi.

Arıcılara çiçekler açıncaya kadar ki geçiş dönemi için arılarını beslemeleri amacıyla şeker dağıttıklarını belirten Çitil, "Kış mevsiminin uzaması dolayısıyla çiçeklerin açmasının gecikti. Hava şartlarının bu şekilde soğuk olması arıları olumsuz etkiledi. Kışı atlatan arılar, şimdi gelişim ve yavru aşamasında. Arıların bu dönemi sorunsuz atlatabilmesi için de besine ihtiyacı var. Beslenmenin tek yolu da şeker. Bakanlığımızın girişimleri ile ülke genelindeki arıcılara yönelik olarak Türkşeker aracılığı ile kristal toz şeker desteği verilmeye başlandı. Elbistan'ımızda da arıcılık yapan 96 vatandaşımıza besleme şekeri desteği sağlandı. Bu da üreticilerimize can suyu olacak" diye konuştu.

Kahramanmaraş Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Güzel de, şeker desteğinin arıcılar için velinimet anlamına geldiğine dikkat çekerek, "İl genelindeki 1700 arıcımız bu destekten faydalandı. Toplamda 101 ton şeker dağıtımı yapıldı. Artan şeker fiyatları karşısında arıcımızın desteklenmesi adına önemli bir adım olarak görüyoruz. Arılar, yaşam döngüsü açısından büyük görev üstlenen bir canlı türü. Arılar olmayınca yaşam olmuyor. Bu zamanda yapılacak besleme de arıcılık hayati önem arz ediyor. Yetiştiricilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şeker desteğinden faydalanan arıcılar da, projede emeği geçenlere ve katkı sunanlara teşekkür ettiler. - KAHRAMANMARAŞ