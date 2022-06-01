Doğal gaza yüzde 30, elektriğe yüzde 15 zam - Son Dakika
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Doğal gaza yüzde 30, elektriğe yüzde 15 zam

01.06.2022 10:07
Doğal gaza yüzde 30, elektriğe yüzde 15 zam

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) konutlarda kullanılan doğal gazın birim fiyatını Haziran ayında yüzde 30 arttırdı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) konutlarda kullanılan doğal gazın birim fiyatını Haziran ayında yüzde 30 arttırdı. Elektrik fiyatlarında da yüzde 15 artış yapıldı.Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) web sitesinde, Haziran ayına ilişkin doğal gaz toptan satış tarifesini yayımladı.

Tarifeye göre BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine Haziran'da uygulayacağı satış fiyatı bin metreküp doğal gaz için 3 bin 264 lira oldu. Mayıs ayına göre bu rakam yüzde 30'luk bir artışa işaret ediyor.

BOTAŞ açıklamasında dünya genelinde artan enerji fiyatlarına işaret edilerek bazı Avrupa başkentlerinde konut doğal gaz birim fiyatlarının Türkiye'ye göre daha yüksek olduğu belirtildi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede bin metreküp doğal gazın fiyatı ise 12 bin 500 lira olarak belirlendi. Bu rakam Mayıs ayına göre yüzde 16 artışa işaret ediyor.

Sanayi abonelerinin tarifesi bin metreküp doğal gaz için 10 bin 416 lira olurken önceki aya göre yüzde 10'luk bir artış gerçekleşti.

Elektrik fiyatları da arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tabloları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, mesken abonelerinin tarifesine yüzde 15, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine ise yüzde 25 zam yapıldı.

Tarifeye göre ilk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 129,0639 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat 192,7977 kuruş oldu.

İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı, 208,9154 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyat da 278,0099 kuruş olarak belirlendi.

DW/ SSB, EC

Doğal gaza yüzde 30, elektriğe yüzde 15 zam
Doğal gaza yüzde 30, elektriğe yüzde 15 zam

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Doğal Gaz Fiyatlarına Konutta Yüzde 30, Sanayide Yüzde 10 Zam Yapıldı Doğal Gaz Fiyatlarına Konutta Yüzde 30, Sanayide Yüzde 10 Zam Yapıldı Doğal gazda konut abonelerine yüzde 30, sanayi abonelerine ise yüzde 40 zam geldi Doğal gazda konut abonelerine yüzde 30, sanayi abonelerine ise yüzde 40 zam geldi
Kaynak: Deutsche Welle

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal gaza yüzde 30, elektriğe yüzde 15 zam - Son Dakika


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