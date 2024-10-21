Elektrik Fiyatları Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrik Fiyatları Artış Gösterdi

Spot piyasada megavatsaat elektrik fiyatı yarın en düşük 1419, en yüksek 3000 lira olarak belirlendi.

21.10.2024 15:51
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1419 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 27 artarak 1 milyar 498 milyon 809 bin 902 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00'de 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1419 lira 20 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 369 lira 57 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 389 lira 19 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 2 bin 995 lira, en düşük 779 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

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