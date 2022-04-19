Elektrik ve gaz faturaları kamu kurumlarını da çarptı: Yüzde 158 artış - Son Dakika

Enerjiye yapılan zamlardan nasibi alan kamu kurumlarının elektrik, doğal gaz kömür ve akaryakıta ödediği para, bu yılın 3 ayında geçen yıla göre yüzde 158 artarak 5.7 milyar liraya çıktı.

3 AYDA 2.5 KATLIK ARTIŞ YAŞANDI

Geçen yılın ilk üç ayında kamu kurum ve kuruluşları 2.2 milyar lira enerji harcaması yaparken zamlar yüzünden bu yılın ilk üç ayındaki enerji harcaması 5.7 milyar liraya çıktı. Kamunun toplam enerji harcamaları sadece 3 ayda 2.5 kat birden arttı.

Bütçe verilerine göre, bu yılın ilk 3 ayında devletin elektrik harcaması geçen yılın aynı dönemine göre 2.4 kat birden artarak 1.3 milyardan 3.1 milyar liraya yükseldi. Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre devletin doğal gaz ve kömür gibi yakacak harcamaları 3.1 kat artışla 1.7 milyar liraya, akaryakıt harcaması da 2.2 kat artışla 819 milyon liraya yükseldi.

CUMHURBAŞKANLIĞININ ELEKTRİK FATURASI AÇIKLANMADI

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, elektrik ve doğal gaz harcamalarını öğrenmek için Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklara tek tek yazılı soru önergesi gönderdi. Özdemir'in sorusuna 8 kurum yanıt bile vermezken, yanıt veren 10 kurumdan sadece 4'ü faturalarını kamudan gizlemedi. Buna göre, Ticaret Bakanlığı'nın elektrik faturası aralıktan ocak ayına yüzde 132 artışla 1 milyon 486 bin liradan 3 milyon 456 bin liraya, doğal gaz faturası da yüzde 42 artışla 818 bin liradan 1 milyon 167 bin liraya çıktı. Çevre Bakanlığı'nın elektrik faturası 25 bin lira artışla 1 milyon 713 bin liraya, doğal gaz faturası 946 bin liradan 1 milyon 486 bin liraya yükseldi. Aynı dönemde Aile Bakanlığı'nın elektrik faturası 444 bin liradan 1 milyon 37 bin liraya, Ulaştırma Bakanlığı'nın elektrik faturası da 334 bin liradan 784 bin liraya fırladı.

"KAMUNUN ENERJİ FATURASINI DA VATANDAŞ ÖDÜYOR"

CHP Milletvekili Sibel Özdemir, enerji faturalarını gizleyen kurumların başında Cumhurbaşkanlığı ile Maliye ve Enerji bakanlıklarının geldiğini söyledi. Kamunun olağanüstü artan enerji faturalarının da yoksul vatandaşın sırtına bindiğini belirten Özdemir, "Hayat pahalılığı altında ezilen vatandaşlar zaten kendi faturalarını ödeyemiyor, çoğu televizyon ışığında oturuyor. 2021 yılında 2.8 milyonu mesken olmak üzere 3.5 milyon abonenin elektriği, 951 bini konut olmak üzere 1.1 milyon abonenin doğal gazı kesildi" dedi